Выезд за границу многодетного отца: нужна ли отсрочка, если дети от разных браков

Пограничники проверяют документы. Фото: ГПСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

Отец многодетной семьи имеет право выезжать за границу, даже если дети рождены в разных браках. Однако одного лишь факта наличия детей недостаточно. Необходимо официально оформить в ТЦК отсрочку от мобилизации и иметь на смартфоне приложение "Резерв+" для предъявления на границе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Война, военное положение и отсрочки

В Украине 24 февраля 2022 года началась полномасштабная российско-украинская война. После этого было введено военное положение, которое ограничило часть прав граждан.

Среди прочих ограничений часть касается выезда за границу. Военнообязанные граждане Украины и призывники старше 23 лет не могут пересекать государственную границу для выезда.

Вместе с тем часть граждан получила право на отсрочку от мобилизации. Это право, в частности, касается многодетных родителей.

Самих свидетельств о рождении детей недостаточно: нужна отсрочка

К юристам обратился гражданин, имеющий официальный статус многодетного родителя. Он отметил, что его дети родились в разных браках.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему для выезда за границу оформлять отсрочку или достаточно будет просто предъявить на границе свидетельства о рождении всех детей. Юристы объяснили, что без действующей отсрочки в такой ситуации не обойтись.

Юрист Евгений Корнийчук отметил: "Вас выпустят за границу, если оформлена отсрочка и она отображается в приложении "Резерв+". Если нет, нужно оформлять отсрочку, и тогда вы выедете без лишних проблем".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какими будут новые условия оформления отсрочки для многодетных отцов в 2026 году.

Многодетные родители, как и раньше, будут иметь право на отсрочку от мобилизации до того момента, пока старшему из трёх детей не исполнится 18 лет. Но в процессе оформления отсрочки произошли некоторые изменения. Сейчас отсрочка не может длиться дольше общей мобилизации, при этом она будет постоянно продлеваться.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, когда можно получить отсрочку многодетного отца, воспитывающего ребенка супруги от предыдущего брака.

Отсрочка по причине многодетности предоставляется военнообязанному гражданину, если он является отцом троих несовершеннолетних детей. Но бывают ситуации, когда такую отсрочку можно получить, если третий ребенок является ребенком супруги от предыдущего брака.