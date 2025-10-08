Видео
Україна
Видео

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Мобилизация Ребенок жены — когда можно получить отсрочку многодетного

Ребенок жены — когда можно получить отсрочку многодетного

Дата публикации 8 октября 2025 20:00
Отсрочка многодетного - влияет ли на отсрочку наличие у ребенка жены от первого брака
Многодетная украинская семья. Фото: svitogliad.com

Отсрочка по причине многодетности предоставляется военнообязанному гражданину, если он является отцом трех несовершеннолетних детей. Но есть ситуации, когда такую отсрочку можно получить, если третий ребенок — является ребенком жены от предыдущего брака.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Чужой ребенок на содержании — влияет ли он на отсрочку

Многодетные родители имеют право на получение отсрочки от мобилизации во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который имеет двоих детей, а также воспитывает дочь жены от предыдущего брака, которая (дочь) живет с ними.

Мужчина поинтересовался, может ли он получить отсрочку как многодетный отец.

"В данном случае получить отсрочку или уволиться из ВСУ будет практически невозможно, ведь требуется наличие 3 родных детей", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Как оформить отсрочку, удерживая дочь жены

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что существует два варианта, когда в такой ситуации все же можно получить отсрочку из-за многодетности.

"Право на отсрочку военнообязанный будет иметь, только если усыновит ребенка жены или получит решение суда об установлении факта пребывания ребенка на его иждивении", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что для увольнения из ВСУ в такой ситуации нужно только усыновление чужого ребенка.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку, если у гражданина трое детей в двух браках.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли он право на отсрочку паспорт многодетных.

дети отсрочка военнообязанные родители усыновление ребенка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
