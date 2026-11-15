Проверка грузовиков на границе. Фото: ГПСУ

Украинским дальнобойщикам категорически запрещено пересекать границу с пассажирами, в частности с родителями-инвалидами, даже если маршрут поездки для обоих одинаков. Строгие таможенные правила и внедрение системы "еЧерга" препятствуют совместному выезду в кабине грузовика, однако юристы объяснили, как легально совместить международные рейсы и уход за родными.

Об этом сообщает юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему грузовикам запрещено перевозить пассажиров

Как объясняют юристы, действующее законодательство категорически не позволяет дальнобойщикам брать родственников в кабину тягача.

Этот запрет основан на нескольких ключевых нормах:

С 10 сентября 2025 года пропуск грузовиков осуществляется исключительно через систему "еЧерга", куда вносятся только трудоустроенные в лицензированных компаниях члены экипажа (до двух человек). Типовые технологические схемы пропуска и лицензионные условия не допускают нахождения в машинах категорий N2 и N3 посторонних лиц. Пограничникам запрещено оформлять пассажира в качестве сопровождающего, если сам грузовик выполняет коммерческий рейс. Европейское соглашение ДОПНВ об опасных грузах запрещает присутствие любых пассажиров. Правила безопасности таможенных терминалов ЕС и условия страховщиков не допускают въезд посторонних лиц на режимные объекты.

Риски для сотрудников украинских компаний

Если водитель трудоустроен у отечественного перевозчика и планирует ездить самостоятельно, ему следует учитывать коллизию между работой и статусом опекуна. По словам юриста Владислава Дерия, постоянный уход требует систематической помощи человеку.

Читайте также:

Если сын будет много дней находиться в рейсах без отца, органы социальной защиты автоматически получат эту информацию. В результате выплаты компенсаций за уход отменят, а полученные во время рейсов средства придется вернуть. Кроме того, такая ситуация ставит под сомнение законность отсрочки, полученной на основании справки ЛКК.

Чтобы избежать проблем, правозащитник советует изменить юридическое обоснование для отсрочки. Вместо справки комиссии следует оформить отсрочку в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке». Эта норма предоставляет освобождение просто по факту наличия второй группы инвалидности у отца и обязанности сына финансово его содержать. Тогда работа дальнобойщиком не нарушает правил, и водитель может самостоятельно пересекать границу.

Правила выезда дальнобойщика при работе на иностранных заказчиков

Другая ситуация у тех, кто работает на европейские логистические компании. Такие фирмы не подключены к "Укртрансбезопасности", поэтому водитель не может выехать из Украины самостоятельно.

В этом случае пересечение границы происходит по другому алгоритму. Выехать можно только в качестве сопровождающего отца с инвалидностью. Границу нужно пересекать исключительно вместе, через пассажирские или железнодорожные пункты пропуска на легковом транспорте.

Сыну при этом будет запрещено оставаться в Европе, если отец вернётся в Украину раньше. Пока водитель выполняет рейсы по Европе, отец должен проживать в стране ЕС по месту временного пребывания.

Возить отца в кабине европейского грузовика можно только при наличии редкого письменного согласия иностранного работодателя.

Какие документы понадобятся для пересечения границы

Для такого выезда на границе необходимо предъявить загранпаспорта, документ о группе и причине инвалидности отца, а также свидетельство о рождении сына. Кроме того, потребуются выписки из реестра о совместном месте регистрации (или акт о факте осуществления ухода). У водителя обязательно должен быть военно-учетный документ с действующим QR-кодом и оформленной отсрочкой от призыва.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что наличия приказа о командировке и статуса бронирования в "Обереге" недостаточно для выезда застрахованного специалиста за пределы страны. На пунктах пропуска пограничники всё чаще требуют документальных подтверждений действующих трудовых отношений. Это может быть трудовой договор, выписка из трудовой книжки или справка с места работы, поэтому пакет документов должен быть полным.

Если случилось так, что забронированный сотрудник не вернулся из зарубежного отпуска, то это несет прямые юридические риски для бизнеса. Чтобы сохранить статус критически важного предприятия и квоты на бронирование, руководство не должно замалчивать факт нарушения, а оперативно зафиксировать прогул, проинформировать профильные органы и провести увольнение по соответствующей статье.