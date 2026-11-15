Перевірка вантажівок на кордоні. Фото: ДПСУ

Українським далекобійникам категорично заборонено перетинати кордон із пасажирами, зокрема з батьками, які мають інвалідність навіть якщо маршрут подорожі для обох однаковий. Суворі митні правила та впровадження системи "єЧерга" блокують спільний виїзд у кабіні вантажівки, проте юристи пояснили, як легально поєднати міжнародні рейси та догляд за рідними.

Про це повідомляє юрист Владислав Дерій, повідомляє Новини.LIVE.

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Чому фурам заборонено перевозити пасажирів

Як пояснюють юристи, чинне законодавство категорично не дозволяє далекобійникам брати родичів у кабіну тягача.

Ця заборона базується на кількох ключових нормах:

З 10 вересня 2025 року пропуск вантажівок здійснюється виключно через систему "єЧерга", куди вносять лише працевлаштованих у ліцензованих компаніях членів екіпажу (до двох осіб). Типові технологічні схеми пропуску та ліцензійні умови не допускають перебування в машинах категорій N2 та N3 сторонніх осіб. Прикордонникам заборонено оформлювати пасажира як супроводжуваного, якщо сама вантажівка виконує комерційний рейс. Європейська угода ДОПНВ щодо небезпечних вантажів забороняє присутність будь-яких пасажирів. Правила безпеки митних терміналів ЄС та умови страховиків не дозволяють заїзд сторонніх осіб на режимні об'єкти.

Ризики для працівників українських фірм

Якщо водій працевлаштований у вітчизняного перевізника і планує їздити самостійно, йому слід зважати на колізію між роботою та статусом доглядальника. За словами юриста Владислава Дерія, постійний догляд вимагає систематичної допомоги людині.

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Якщо син багато днів перебуватиме в рейсах без батька, органи соцзахисту автоматично отримають цю інформацію. Як наслідок, виплати компенсацій за догляд скасують, а отримані під час рейсів кошти доведеться повернути. Також така ситуація ставить під сумнів законність відстрочки, отриманої на підставі довідки ЛКК.

Щоб уникнути проблем, правозахисник радить змінити юридичне обґрунтування для ТЦК. Замість довідки комісії варто оформити відстрочку за пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку". Ця норма дає звільнення просто за фактом наявності другої групи інвалідності у батька та обов'язку сина фінансово його утримувати. Тоді робота далекобійником не порушує правил, і водій може самостійно перетинати кордон.

Правила виїзду далекобійника під час роботи на іноземців

Інша ситуація у тих, хто працює на європейські логістичні компанії. Такі фірми не підключені до "Укртрансбезпеки", тому водій не може виїхати з України самостійно.

У цьому випадку перетин кордону відбувається за іншим алгоритмом. Виїхати можна лише як супроводжуючий батька з інвалідністю. Кордон потрібно перетинати виключно разом, через пасажирські або залізничні пункти пропуску на легковому транспорті.

Сину при цьому буде заборонено залишатися в Європі, якщо батько повернеться в Україну раніше. Поки водій виконує рейси по Європі, батько повинен проживати у країні ЄС за місцем тимчасового перебування.

Возити батька у кабіні європейської фури можна лише за рідкісної письмової згоди іноземного роботодавця.

Які документи будуть потрібні для перетину кордону

Для такого виїзду на кордоні необхідно пред'явити закордонні паспорти, документ про групу та причину інвалідності батька, а також свідоцтво про народження сина. Крім того, потрібні витяги з реєстру про спільне місце реєстрації (або акт про факт здійснення догляду). У водія обов'язково має бути військово-обліковий документ із дійсним QR-кодом та оформленою відстрочкою від призову.

Також Новини.LIVE інформували про те, що наявності наказу про відрядження та статусу бронювання в "Оберезі" недостатньо для виїзду застрахованого фахівця за межі країни. На пунктах пропуску прикордонники дедалі частіше вимагають документальні докази чинних трудових відносин. Це може бути трудовий договір, витяг із трудової книжки або довідку з місця роботи, тож пакет паперів має бути повним.

Якщо так сталося, що заброньований співробітник не повернувся із закордонної відпустки, то це несе прямі юридичні загрози для бізнесу. Аби зберегти статус критично важливого підприємства та квоти на бронювання, керівництво має не замовчувати факт порушення, а оперативно зафіксувати прогул, поінформувати профільні органи та провести звільнення за відповідною статтею.