Оформление документов. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Законодательство гарантирует право на выезд из Украины гражданам, получившим отсрочку по состоянию здоровья на срок до полугода или статус инвалида. Для пропуска на границе необходимо иметь заключение ВЛК, справку МСЭК или пенсионное удостоверение, в которых обязательно указаны группа и причина заболевания.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Выезд за границу на основании заключения медицинской комиссии

Правила пересечения государственной границы четко определяют, какие категории военнообязанных могут покидать страну. Легально выехать из Украины разрешено мужчинам, чье состояние здоровья временно не позволяет проходить военную службу.

Абзац третий части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует такую возможность для временно негодящих к службе лиц. Этот статус устанавливается исключительно на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Медицинская отсрочка предоставляется максимум на шесть месяцев. По истечении этого срока гражданин обязан вновь явиться на комиссию для повторного обследования. При пересечении пункта пропуска пограничникам необходимо предоставить все официальные медицинские справки, подтверждающие статус негодности.

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Беспрепятственный переход границы также обеспечен мужчинам, которые в установленном порядке получили официальную первую, вторую или третью группу инвалидности.

Для подтверждения своего статуса на границе этой категории граждан необходимо предъявить один из следующих документов:

справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

удостоверение о назначении лицу социальной помощи;

действующее пенсионное удостоверение.

Однако в документах должна быть указана не только сама группа инвалидности, но и конкретная причина её возникновения.

Существуют ли ограничения на выезд и въезд

В отличие от граждан, которым выдают исключительно разовые или краткосрочные разрешения на выезд, мужчины с инвалидностью пользуются значительно более широкими правами.

Украинское законодательство не устанавливает для них никаких количественных ограничений на поездки за границу. Граждане с ограниченными возможностями могут выезжать из Украины и возвращаться столько раз, сколько им нужно. Главным и единственным условием является наличие и предъявление действующих подтверждающих документов при каждом посещении пункта пропуска.

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Военнообязанные жалуются на технические ошибки в "Резерв+", из-за которых из электронного документа внезапно исчезает запись о действующей отсрочке. Если данные в системе сбились прямо во время пребывания за границей, то исправлять ошибку придется офлайн через ЦНАП.