Оформлення документів. Фото: Житомирський ТЦК та СП

Законодавство гарантує право на виїзд з України громадянам, які отримали відстрочку за станом здоров'я до пів року або інвалідність. Для пропуску на кордоні необхідно мати висновок ВЛК, довідку МСЕК або пенсійне посвідчення, де обов'язково зафіксовані група та причина недуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Виїзд за кордон на підставі висновку медичної комісії

Правила перетину державного кордону чітко визначають, які категорії військовозобов'язаних можуть залишати країну. Легально виїхати з України дозволено чоловікам, чий стан здоров'я тимчасово не дозволяє проходити військову службу.

Абзац третій частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" гарантує таку можливість для тимчасово непридатних осіб. Цей статус встановлюється виключно за висновком військово-лікарської комісії.

Медична відстрочка надається максимум на шість місяців. Коли цей термін добігає кінця, громадянин зобов'язаний знову з'явитися на комісію для повторного обстеження. При перетині пункту пропуску прикордонникам необхідно надати всі офіційні медичні довідки, які підтверджують статус непридатності.

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Безперешкодний перетин кордону також забезпечено чоловікам, які в установленому порядку отримали офіційну першу, другу чи третю групу інвалідності.

Для підтвердження свого статусу на кордоні цій категорії громадян необхідно пред'явити один із таких документів:

довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

посвідчення про призначення особі соціальної допомоги;

чинне пенсійне посвідчення.

Але в документах має бути прописана не лише сама група інвалідності, а й конкретна причина її виникнення.

Чи є ліміти на виїзди та в'їзди

На відміну від громадян, яким видають виключно разові або короткострокові дозволи на виїзд, чоловіки з інвалідністю користуються значно ширшими правами.

Українське законодавство не встановлює для них жодних кількісних лімітів на закордонні поїздки. Громадяни з медичними обмеженнями можуть виїжджати з України та повертатися стільки разів, скільки їм потрібно. Головною і єдиною умовою є наявність та пред'явлення чинних підтверджувальних документів під час кожного візиту на пункт пропуску.

Новини.LIVE повідомляли, що чоловіки без військово-облікових документів та записів в "Оберіг" можуть безперешкодно укладати шлюб, зокрема й онлайн через "Дію". Проте одразу після реєстрації ДРАЦС автоматично сповіщає про зміну сімейного стану районний ТЦК, тож нареченому все одно краще врегульовувати питання військового обліку.

Військовозобов'язані скаржаться на технічні баги в "Резерв+", через які з електронного документа раптово зникає запис про дійсну відстрочку. Якщо дані в системі збилися прямо під час перебування за кордоном, то виправляти помилку доводеться офлайн через ЦНАП.