Военнослужащие ВСУ управляют дроном. Фото: 82-я отдельная десантная бригада

Военнослужащие, имеющие допуск к государственной тайне, имеют право на временные поездки за границу во время отпуска. Однако одного разрешения командира будет недостаточно. В отношении таких граждан закон требует письменно уведомлять о выезде режимно-секретные органы, чтобы не стать фигурантом уголовного дела за разглашение сведений.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Отпуск и режим секретности — что говорит закон

Многие военнослужащие ошибочно полагают, что получение допуска к государственной тайне автоматически ставит крест на любых зарубежных поездках.

На самом деле законодательство не запрещает временные частные поездки. Отпуск за пределами страны можно провести легально, но обычного рапорта с согласованием от командира части для этого крайне недостаточно.

Статья 28 Закона Украины "О государственной тайне" четко регламентирует поведение таких лиц. Норма обязывает военных строго соблюдать режим секретности и письменно сообщать о пересечении границы в установленном порядке. Поэтому перед бронированием отелей и покупкой билетов военнослужащий должен обратиться в соответствующий режимно-секретный орган для уточнения всех деталей.

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Наказание за игнорирование этих требований зависит от тяжести последствий. Если военнослужащий просто не сообщил о поездке, его ждет служебная проверка.

Однако если во время поездки произойдет утечка секретных данных, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьёй 328 Уголовного кодекса Украины.

При этом важно различать виды поездок. Как определено в статье 29 Закона "О государственной тайне", определенные ограничения могут применяться к лицам, планирующим выехать за границу на постоянное место жительства. Эту норму нельзя трактовать как полный запрет на краткосрочные отпуска для таких граждан.

Основные риски и алгоритм подготовки к поездке

За пределами страны риском для защиты служебной информации становятся даже неочевидные вещи. Не стоит заводить даже обычную беседу с иностранцами о специфике службы, задачах подразделения или технике — это может раскрыть данные противнику. Опасность представляют и публикации в социальных сетях. Запрещено публиковать фотографии с рабочим экраном, документами или деталями служебной среды. Эти данные способны спровоцировать утечку информации без прямого умысла со стороны военнослужащего.

Чтобы легально и безопасно уехать в отпуск, военнослужащий с допуском к государственной тайне должен заранее выполнить несколько условий:

уточнить порядок выезда, предусмотренный для его конкретной должности и уровня секретного доступа;

официально оформить отпуск в соответствии со всеми требованиями командования;

согласовать с режимно-секретным органом процедуру письменного уведомления о пересечении границы;

узнать о возможных индивидуальных ограничениях на передвижение;

отказаться от перевозки любых секретных документов и обсуждения служебных вопросов через незащищенные каналы связи.

Новнии.LIVE сообщали ранее, что наличие близких родственников, проживающих на территории Российской Федерации, не является автоматическим препятствием для прохождения военной службы в ВСУ. Сам факт наличия таких родственных связей не лишает военнослужащего права служить в армии и занимать должности.

Также в Украине наказывают за разглашение конфиденциальной информации о мобилизационных мероприятиях. Так, в Ивано-Франковской области суд вынес приговор местному жителю за создание двух групп в мессенджере Viber, где распространялась информация о работе представителей ТЦК и местах вручения повесток. Такие действия квалифицировали как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.