Військовослужбовці ЗСУ керують дроном. Фото: 82 ОДШБр

Військовослужбовці з допуском до державної таємниці мають право на тимчасові поїздки за кордон під час відпустки. Проте самого дозволу командира буде недостатньо. Стосовно таких громадян закон вимагає письмово повідомляти про виїзд режимно-секретні органи, аби не отримати кримінальну справу за розголошення даних.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Відпустка і режим секретності — що каже закон

Багато військовослужбовців помилково вважають, що отримання допуску до державної таємниці автоматично ставить хрест на будь-яких закордонних подорожах.

Насправді законодавство не забороняє тимчасові приватні поїздки. Відпустку за межами країни можна провести легально, але звичайного рапорту з погодженням від командира частини для цього вкрай мало.

Стаття 28 Закону України "Про державну таємницю" чітко регламентує поведінку таких осіб. Норма зобов'язує військових суворо дотримуватися режиму секретності та письмово повідомляти про перетин кордону у встановленому порядку. Тому перед бронюванням готелів та купівлею квитків боєць повинен звернутися до відповідного режимно-секретного органу для уточнення всіх деталей.

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Кримінальна відповідальність та заборона на виїзд носіям держтаємниці

Покарання за ігнорування цих вимог залежить від тяжкості наслідків. Якщо військовослужбовець просто не повідомив про подорож, його чекає службова перевірка.

Однак якщо під час поїздки станеться витік секретних даних, настає кримінальна відповідальність згідно зі статтею 328 Кримінального кодексу України.

При цьому важливо розмежовувати види подорожей. Як визначає стаття 29 Закону "Про державну таємницю", певні обмеження можуть застосовуватися до осіб, які планують виїхати за кордон на постійне місце проживання. Цю норму не можна трактувати як тотальну заборону на короткострокові відпустки для таких громадян.

Головні ризики та алгоритм підготовки до поїздки

За межами країни ризиком для захисту службової інформації стають навіть неочевидні речі. Не варто заводити навіть звичайну розмову з іноземцями про специфіку служби, завдання підрозділу чи техніку може розкрити дані для противника. Небезпеку становлять і публікації в соціальних мережах. Заборонено публікувати фотографії з робочим екраном, документами чи деталями службового середовища. Ці дані здатні спровокувати витік даних без прямого умислу військового.

Щоб легально та безпечно виїхати у відпустку, військовослужбовець із допуском до держтаємниці повинен завчасно виконати кілька умов:

з'ясувати порядок виїзду, передбачений для його конкретної посади та рівня секретного доступу;

офіційно оформити відпустку за всіма вимогами командування;

узгодити з режимно-секретним органом процедуру письмового повідомлення про перетин кордону;

дізнатися про можливі індивідуальні обмеження на пересування;

відмовитися від перевезення будь-яких секретних документів та обговорення службових справ через незахищені канали зв'язку.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що наявність близьких родичів, які проживають на території Російської Федерації, не є автоматичною перешкодою для проходження військової служби в ЗСУ. Сам факт таких родинних зв'язків не позбавляє військовослужбовця права служити в армії та обіймати посади.

Також в Україні карають за розголошення чутливої інформації щодо мобілізаційних заходів. Так в Івано-Франківській області суд виніс вирок місцевому жителю за створення двох груп у месенджері Viber, де поширювалася інформація про роботу представників ТЦК та місця вручення повісток. Такі дії кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.