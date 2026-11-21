Проверка автомобиля при пересечении границы. Фото: ГПСУ

Правила пересечения границы для мужчин в период военного положения остаются строгими. Закон четко определяет, кто может выехать: от молодежи до 22 лет и востребованных специалистов до многодетных родителей и опекунов лиц с инвалидностью. Главное правило — иметь при себе полный пакет документов и подтвержденный статус в военкомате.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие законы регулируют право мужчины на выезд за границу во время войны

По состоянию на ноябрь 2026 года в Украине действуют четко регламентированные правила пересечения государственной границы для мужчин. Выезд регулируется постановлением Кабмина № 57 и привязан к нормам статьи 23 Закона о мобилизации. Сам по себе статус или наличие отсрочки не открывает путь к выезду, поскольку пограничники тщательно проверяют каждое основание.

Все категории мужчин, имеющих право на выезд, можно условно разделить на несколько крупных групп: семейные обстоятельства, состояние здоровья, профессиональная деятельность и возрастные исключения.

Кто может выехать по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья

Самый широкий перечень разрешений касается мужчин, которые заботятся о своих семьях или имеют проблемы со здоровьем.

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Выехать за границу могут:

Многодетные родители, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет (при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем за три месяца).

Одинокие родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в связи со смертью супруги, лишением её родительских прав или признанием пропавшей без вести. Обычного развода для выезда недостаточно.

Мужчины, имеющие супругу с инвалидностью (I, II и в некоторых случаях III группы), или родителей с инвалидностью I или II группы, при условии подтверждения отсутствия других родственников для ухода.

Опекуны недееспособных лиц, родители детей с инвалидностью или тяжелобольных детей.

Мужчины с инвалидностью (любой группы). Им не требуется обязательное сопровождение.

Временно негодные к службе по заключению ВЛК (сроком на 6–12 месяцев).

Кроме того, право на выезд имеют мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время АТО или полномасштабной войны, а также те, чья жена сейчас проходит военную службу.

Как карьера и возраст влияют на право выехать из Украины

Государство разрешает выезд за границу определенным специалистам для обеспечения экономики и логистики.

Право на пересечение границы имеют:

Зарезервированные работники предприятий, но только при наличии решения о служебной командировке.

Водители-международники (до двух человек на грузовик, до трёх на автобус, срок выезда — до 60 дней).

Спортсмены национальных сборных, тренеры и судьи (до 30 дней).

Моряки, авиационный персонал и работники железной дороги.

Сотрудники гуманитарных организаций и отдельные категории работников СМИ (по специальному согласованию).

Отдельную категорию составляет молодежь. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут пересекать границу без дополнительных справок, кроме военного билета и паспорта. Также выехать могут молодые люди в возрасте 23–25 лет, если они только что завершили специальный военный контракт или базовую военную службу.

Кого не выпустят даже с отсрочкой

Но далеко не каждая отсрочка дает право на выезд. Правила постановления № 57 категорически не разрешают пересекать границу студентам, аспирантам и докторантам. Также запрещен выезд научным и педагогическим работникам. Если преподаватель или студент хочет пересечь границу, ему нужно искать другое законное основание, например, оформлять уход за родственником с инвалидностью.

Какие документы нужно предъявлять на границе

На пункте пропуска пограничники обязательно потребуют загранпаспорт, военно-учетный документ и полный пакет справок, подтверждающих вашу конкретную причину для выезда. Это могут быть медицинские заключения, свидетельства о браке или рождении, приказы о командировке.

Новини.LIVE ранее сообщали, что никакие проблемы с военно-учетными документами или отсутствие человека в системе «Оберег» не помешают свадьбе. Расписываться позволят как лично, так и дистанционно в приложении «Дії». Но РАГС сразу после церемонии передаст информацию о женихе в военкомат, поэтому внимания со стороны ТЦК избежать вряд ли удастся.

Студенты европейских или любых других зарубежных университетов защищены от повесток точно так же, как и те, кто учится в Украине. Попытки ТЦК задержать документы только из-за того, что вуз иностранный, абсолютно беспочвенны.