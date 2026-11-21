Перевірка автомобіля при перетині кордону. Фото: ДПСУ

Правила перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану залишаються суворими. Закон чітко визначає, хто може виїхати: від молоді до 22 років та заброньованих фахівців до багатодітних батьків і опікунів осіб з інвалідністю. Головне правило — мати на руках повний пакет документів та підтверджений статус у військкоматі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Які закони регулюють право чоловіка на виїзд за кордон під час війни

Станом на листопад 2026 року в Україні діють чітко регламентовані правила перетину державного кордону для чоловіків. Виїзд регулюється постановою Кабміну № 57 та прив'язаний до норм статті 23 Закону про мобілізацію. Сам по собі статус чи наявність відстрочки не відкриває шлях на виїзд, оскільки прикордонники ретельно перевіряють кожну підставу.

Усі категорії чоловіків, які мають право на виїзд, можна умовно поділити на кілька великих груп: сімейні обставини, стан здоров’я, професійна діяльність та вікові винятки.

Хто може виїхати за сімейними обставинами та станом здоров'я

Найширший перелік дозволів стосується чоловіків, які опікуються своїми родинами або мають проблеми зі здоров'ям.

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Виїхати за кордон можуть:

Багатодітні батьки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (за умови відсутності боргів з аліментів понад три місяці).

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину через смерть дружини, позбавлення її батьківських прав або визнання зниклою безвісти. Звичайного розлучення для виїзду недостатньо.

Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю (I, II та у деяких випадках III групи), або батьків з інвалідністю I чи II групи, за умови підтвердження відсутності інших родичів для догляду.

Опікуни недієздатних осіб, батьки дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей.

Чоловіки з інвалідністю (будь-якої групи). Їм не потрібен обов'язковий супровід.

Тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК (терміном на 6-12 місяців).

Крім того, право на виїзд мають чоловіки, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи повномасштабної війни, а також ті, чия дружина зараз проходить військову службу.

Як впливає кар'єра та вік на право виїхати з України

Держава випускає за кордон певних фахівців для забезпечення економіки та логістики.

Право на перетин кордону мають:

Заброньовані працівники підприємств, проте лише за наявності рішення про службове відрядження.

Водії-міжнародники (до двох осіб на вантажівку, до трьох на автобус, термін виїзду — до 60 днів).

Спортсмени національних збірних, тренери та судді (до 30 днів).

Моряки, авіаційний персонал та працівники залізниці.

Працівники гуманітарних організацій та окремі категорії працівників медіа (за спеціальним погодженням).

Окрему категорію складає молодь. Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон без додаткових довідок, окрім військового квитка та паспорта. Також виїхати можуть хлопці 23-25 років, якщо вони щойно закінчили спеціальний військовий контракт або базову військову службу.

Кого не випустять навіть із відстрочкою

Та далеко не кожна відстрочка дає право на виїзд. Правила з постанови № 57 категорично не дозволяють перетинати кордон студентам, аспірантам та докторантам. Так само заборонено виїзд науковим та педагогічним працівникам. Якщо викладач чи студент хоче перетнути кордон, йому потрібно шукати іншу законну підставу, наприклад, оформлювати догляд за родичем з інвалідністю.

Які документи потрібно показувати на кордоні

На пункті пропуску прикордонники обов'язково вимагатимуть закордонний паспорт, військово-обліковий документ та повний пакет довідок, які підтверджують вашу конкретну причину для виїзду. Це можуть бути медичні висновки, свідоцтва про шлюб чи народження, накази про відрядження.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що жодні проблеми з військово-обліковими документами чи відсутність людини в системі "Оберіг" не стануть на заваді весіллю. Розписатися дозволять як наживо, так і дистанційно в "Дії". Але РАЦС одразу після церемонії передасть інформацію про нареченого у військкомат, тож уваги з боку ТЦК уникнути навряд чи вдасться.

Студенти європейських чи будь-яких інших закордонних університетів захищені від повісток рівно так само як і ті, хто гризе граніт науки в Україні. Спроби ТЦК завернути документи лише через те, що ЗВО іноземний, абсолютно безпідставні.