Бойцы ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Командиры имеют право налагать дисциплинарные взыскания без предварительного сбора письменных объяснений от военнослужащего. Однако если наказание несправедливо, у военнослужащего есть ровно месяц на подачу жалобы и сбор доказательств для отмены приказа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Сумского ТЦК и СП.

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Взыскание без объяснений — законно ли это в армии

Иногда военнослужащие узнают о вынесенном выговоре уже из готового приказа, хотя никто не требовал от них письменных объяснений. Но даже такие действия командования могут быть вполне законными. Статья 84 Дисциплинарного устава ВСУ не требует обязательного проведения служебного расследования по каждому нарушению. В то же время этот механизм применяется лишь в отдельных случаях, чтобы уточнить детали проступка.

Офицер действительно наделен правом наказывать подчиненных, но он должен учитывать последствия нарушения, обстоятельства и предыдущее поведение бойца. Сам факт того, что у вас не взяли объяснения, не делает документ о взыскании недействительным. Однако формальный подход без реальных доказательств вины дает бойцу право на обжалование.

Чтобы отменить несправедливый выговор, военнослужащему необходимо действовать быстро и собрать доказательства своей правоты.

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Узнайте точные реквизиты приказа, дату и официальную причину взыскания. Если командование все же проводило расследование, требуйте предоставить копию акта или выписку из него (в той части, которая касается вас).

Соберите доказательную базу. Понадобятся рапорты, журналы дежурств, графики боевых выходов, сохраненная переписка и показания сослуживцев.

Напишите жалобу старшему командиру. Документ должен быть кратким и содержать информацию о том, какие факты были проигнорированы, почему выговор является незаконным, а также просьбу об его отмене. Обязательно зафиксируйте факт передачи или официальной регистрации этой жалобы.

Если внутренние механизмы не сработали, обращайтесь с иском в административный суд.

Сроки подачи жалоб для военнослужащих

Время играет против наказанного военнослужащего. Статья 88 Дисциплинарного устава четко ограничивает срок для обращения к вышестоящему руководству. На это отводится всего один месяц. Сроки для обращения в суд также очень короткие.

При этом поданная жалоба никоим образом не отменяет и не приостанавливает действие приказа. Военнослужащий обязан продолжать выполнять распоряжения командира без саботажа.

Новини.LIVE сообщали, что командирам воинских частей запретили затягивать процесс перевода бойцов в новые подразделения после издания соответствующего приказа. Согласно разъяснению от 29 сентября 2026 года, на оформление всех документов и исключение военнослужащего из списков личного состава отводится четкий срок до 20 дней в Вооруженных Силах Украины и не более одного месяца в других воинских формированиях.

В то же время военнослужащие с серьезными травмами позвоночника или тяжелыми заболеваниями нередко получают распоряжение о возвращении на боевые позиции сразу после госпитализации, поскольку по документам они до сих пор считаются годными. Юристы отмечают, что устный отказ выполнять приказ из-за плохого самочувствия влечет за собой уголовную ответственность. Чтобы избежать обвинений в неподчинении и официально доказать необходимость дальнейшего лечения, военнослужащему необходимо подать рапорт о прохождении повторной военно-медицинской комиссии.