Бійці ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Командири мають право виносити дисциплінарні стягнення без попереднього збору письмових пояснень від бійця. Та якщо покарання несправедливе, у військовослужбовця є рівно місяць на подання скарги та збір доказів для скасування наказу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Сумського ТЦК та СП.

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Стягнення без пояснень — чи це законно в армії

Іноді військовослужбовці дізнаються про винесену догану вже з готового наказу, хоча ніхто не вимагав від них письмових пояснень. Але навіть такі дії командування можуть бути цілком законними. Стаття 84 Дисциплінарного статуту ЗСУ не вимагає обов'язкового проведення службового розслідування для кожного порушення. Водночас цей механізм застосовують лише в окремих випадках, щоб уточнити деталі проступку.

Офіцер справді наділений правом карати підлеглих, але він мусить зважати на наслідки порушення, обставини та попередню поведінку бійця. Сам факт того, що у вас не взяли пояснення, не робить документ про стягнення недійсним. Але формальний підхід без реальних доказів вини дає право бійцю для оскарження.

Щоб скасувати несправедливу догану, військовому необхідно діяти швидко та зібрати докази своєї правоти.

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Дізнайтеся точні реквізити наказу, дату та офіційну причину стягнення. Якщо командування все ж проводило розслідування, вимагайте надати копію акта чи витяг із нього (у тій частині, що стосується вас).

Зберіть доказову базу. Знадобляться рапорти, журнали чергувань, графіки бойових виходів, збережені переписки та свідчення побратимів.

Напишіть скаргу старшому командиру. Документ має бути коротким і містити те, які факти проігнорували, чому догана незаконна та прохання про її скасування. Обов'язково зафіксуйте факт передачі чи офіційної реєстрації цієї скарги.

Якщо внутрішні механізми не спрацювали, звертайтеся з позовом до адміністративного суду.

Терміни подання скарг для військового

Час грає проти покараного військового. Стаття 88 Дисциплінарного статуту чітко обмежує період для звернення до вищого керівництва. На це дається лише один місяць. Строки для звернення до суду також дуже короткі.

При цьому подана скарга ніяк не скасовує і не призупиняє дію наказу. Військовослужбовець зобов'язаний продовжувати виконувати розпорядження командира без саботажу.

Новини.LIVE інформували, що командирам військових частин заборонили затягувати процес переведення бійців до нових підрозділів після видання відповідного наказу. Згідно з роз'ясненням від 29 вересня 2026 року, на оформлення всіх документів та виключення військовослужбовця зі списків особового складу відводиться чіткий термін до 20 днів у Збройних Силах України та не більше одного місяця в інших військових формуваннях.

Водночас військовослужбовці з серйозними травмами хребта чи тяжкими захворюваннями нерідко отримують розпорядження про повернення на бойові позиції одразу після госпіталізації, оскільки за документами вони досі вважаються придатними. Юристи наголошують, що усна відмова виконувати наказ через погане самопочуття тягне за собою кримінальну відповідальність. Аби уникнути звинувачень у непокорі та офіційно довести потребу в подальшому лікуванні, військовому необхідно подати рапорт на проходження повторної військово-лікарської комісії.