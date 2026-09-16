Доплаты военнослужащим за ученую степень: правила Минобороны

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: 54-я ОАБр

Украинские военнослужащие, имеющие ученую степень или ученое звание, имеют право на получение ежемесячных надбавок к окладу в размере от 5% до 10%. Минобороны отмечает, что главным условием для таких выплат является соответствие гражданской специальности непосредственным армейским обязанностям или военной специальности военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему срочникам не платят надбавки за ученую степень

Денежное обеспечение защитников Украины может быть увеличено благодаря их предыдущим академическим достижениям. Министерство обороны подтверждает, что для военнослужащих с научными степенями и учеными званиями действует система ежемесячных доплат, которая рассчитывается в процентах от должностного оклада.

Важно, что воспользоваться этой финансовой льготой могут все категории военнослужащих, за исключением лиц, проходящих срочную военную службу.

Как рассчитываются надбавки для военных

Сумма надбавки напрямую зависит от уровня квалификации. Те, кто получил степень доктора философии или кандидата наук, получают дополнительные 5% к своему окладу.

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Для докторов наук эта цифра возрастает до 10%. Важным нюансом является то, что государство не платит за сам факт наличия диплома. Если военнослужащий служит на обычной, не связанной с наукой должности, надбавку начисляют только при условии полного совпадения его военно-учетной специальности и функциональных обязанностей с профилем полученной ученой степени.

Несколько иные правила действуют для тех, кто занимает в армии должности, связанные с научной или педагогической деятельностью. Их профильность определяется на основании решения ученого совета, анализа темы защищенной диссертации, функциональных обязанностей или области знаний.

Именно для таких научно-педагогических работников в армии предусмотрены отдельные выплаты за ученое звание. За статус старшего исследователя, доцента или старшего научного сотрудника добавляют 5%, а за звание профессора можно получить 10% надбавки.

Существует несколько видов высшего образования и ученых степеней — какова будет надбавка

В ведомстве также отмечают, что в случае наличия у военнослужащего сразу нескольких ученых степеней или званий, проценты не суммируются, а выплата устанавливается исключительно по самой высокой из них.

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