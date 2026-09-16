Доплати військовослужбовцям за науковий ступінь: правила Міноборони

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: 54 ОАБр

Українські військовослужбовці, які мають науковий ступінь або вчене звання, мають право на отримання щомісячних надбавок до окладу у розмірі від 5% до 10%. Міноборони зазначає, що головною умовою для таких виплат є відповідність цивільного фаху безпосереднім армійським обов'язкам або військовій спеціальності бійця.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чому строковикам не платять надбавки за науковий ступінь

Грошове забезпечення захисників України може бути збільшене завдяки їхнім попереднім академічним здобуткам. Міністерство оборони підтверджує, що для військовослужбовців з науковими ступенями та вченими званнями діє система щомісячних доплат, яка розраховується у відсотках від посадового окладу.

Важливо, що скористатися цією фінансовою перевагою можуть усі категорії армійців, за винятком осіб, які проходять строкову військову службу.

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Як розраховують надбавки для військових

Сума надбавки безпосередньо залежить від рівня кваліфікації. Ті, хто здобув ступінь доктора філософії або кандидата наук, отримують додаткові 5% до свого окладу.

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Для докторів наук ця цифра зростає до 10%. Важливим нюансом є те, що держава не платить за сам факт наявності диплома. Якщо боєць служить на звичайній, не пов'язаній з наукою посаді, бонус нарахують лише за умови повного збігу його військово-облікової спеціальності та функціональних обов'язків із профілем отриманого наукового ступеня.

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Дещо інші правила діють для тих, хто обіймає в армії посади, пов'язані з науковою чи педагогічною діяльністю. Їм профільність визначають через рішення вченої ради, аналіз теми захищеної дисертації, функціональних обов'язків або галузі знань.

Саме для таких науково-педагогічних працівників у війську передбачені окремі виплати за вчене звання. За статус старшого дослідника, доцента чи старшого наукового співробітника додають 5%, а за професуру можна отримати 10% надбавки.

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Є кілька вищих освіт та ступенів — яка буде надбавка

У відомстві також наголошують, що у разі наявності у військовослужбовця одразу кількох ступенів чи звань, відсотки не плюсуються, а виплата встановлюється виключно за найвищим із них.

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