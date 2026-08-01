Минобороны обновит сухие пайки для военнослужащих ВСУ

Военнослужащие во время приема пищи. Фото иллюстративное: armyinform.com

Полевой рацион для бойцов обновляют с учетом их вкусовых предпочтений. Чтобы узнать, какая еда больше всего нравится защитникам Украины, в приложении "Армия+" провели опрос. Ответы дали более 60 тысяч военных.

Об этом 30 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Борщ, гречка и беспламенные нагреватели

Самым любимым обедом военных оказался борщ, а среди вторых блюд бесспорным лидером стала гречневая каша с курицей. В целом среди гарниров бойцы чаще всего выбирают гречку, рис и картофель, а из мяса отдают предпочтение курице, свинине и говядине. Почти 80% опрошенных отметили, что им удобнее всего есть готовые блюда в специальных реторт-пакетах, которые легко использовать в тяжелых полевых условиях.

Помимо основного меню, защитники обратили внимание на важные мелочи для быстрого перекуса и подогрева еды. Больше всего бойцам нужны беспламенные нагреватели, средства для очистки воды, а также сытные продукты для быстрого восстановления сил — вяленое мясо, орехи, шоколад и протеиновые батончики. Минобороны совместно с закупщиками разрабатывает новые сухпайки, которые наилучшим образом подойдут для питания непосредственно на позициях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщал, что в Украине упростили процедуру автоматического продления отсрочки для некоторых родителей. Речь идет о тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей с инвалидностью. Собирать документы, повторно писать заявления, обращаться в ТЦК и ЦПАУ таким гражданам отныне не нужно.

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