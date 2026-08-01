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Главная Мобилизация Минобороны обновляет сухие пайки для ВСУ: что больше всего любят есть военные

Минобороны обновляет сухие пайки для ВСУ: что больше всего любят есть военные

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 06:30
Минобороны обновит сухие пайки для военнослужащих ВСУ
Военнослужащие во время приема пищи. Фото иллюстративное: armyinform.com

Полевой рацион для бойцов обновляют с учетом их вкусовых предпочтений. Чтобы узнать, какая еда больше всего нравится защитникам Украины, в приложении "Армия+" провели опрос. Ответы дали более 60 тысяч военных.

Об этом 30 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Борщ, гречка и беспламенные нагреватели

Самым любимым обедом военных оказался борщ, а среди вторых блюд бесспорным лидером стала гречневая каша с курицей. В целом среди гарниров бойцы чаще всего выбирают гречку, рис и картофель, а из мяса отдают предпочтение курице, свинине и говядине. Почти 80% опрошенных отметили, что им удобнее всего есть готовые блюда в специальных реторт-пакетах, которые легко использовать в тяжелых полевых условиях.

Помимо основного меню, защитники обратили внимание на важные мелочи для быстрого перекуса и подогрева еды. Больше всего бойцам нужны беспламенные нагреватели, средства для очистки воды, а также сытные продукты для быстрого восстановления сил — вяленое мясо, орехи, шоколад и протеиновые батончики. Минобороны совместно с закупщиками разрабатывает новые сухпайки, которые наилучшим образом подойдут для питания непосредственно на позициях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщал, что в Украине упростили процедуру автоматического продления отсрочки для некоторых родителей. Речь идет о тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей с инвалидностью. Собирать документы, повторно писать заявления, обращаться в ТЦК и ЦПАУ таким гражданам отныне не нужно.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Кировоградской областной прокуратуры Яну Шасс сообщал, что на Кировоградщине мужчина предлагал военнообязанному получить поддельные медицинские документы. Благодаря фиктивным справкам гражданин призывного возраста получил бы освобождение от воинского учета. Нарушителя взяли под стражу, но он может выйти на свободу под залог.

питание армия мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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