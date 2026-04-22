Выплаты для детей, не внесенных в личное распоряжение: пояснения МО

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители в любом случае получат денежную помощь от государства в ситуации с гибелью военнослужащего. Средства начисляются им даже тогда, когда их нет в личном распоряжении. Но на случай с пленом или исчезновением без вести военного эта норма не действует.

Выплаты с личным распоряжением

Украинское государство гарантирует целый ряд выплат как самим военнослужащим, так и их родственникам. Это касается, в частности, выплат в случае гибели военнослужащего.

Также специальные выплаты начисляются в случае попадания военного в плен или исчезновения без вести. Эти выплаты осуществляются в двух возможных форматах.

Один из форматов вступает в силу, когда военнослужащий оформляет личное распоряжение. Если распоряжения нет, то деньги получают родственники первой очереди родства.

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители

Отдельной категорией родственников являются несовершеннолетние дети. В некоторых случаях они имеют право на получение государственной помощи в любой ситуации, несмотря на то, что их может и не быть в личном распоряжении.

К этой категории причисляются еще и нетрудоспособные близкие родственники. Это родители и супруг/супруга.

Родственники этой категории гарантированно получат 50% от общей суммы денежной помощи в случае гибели военнослужащего. А вот в случае плена или исчезновения без вести деньги получат только те люди, которые указаны в личном распоряжении.

