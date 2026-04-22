Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Выплаты для детей, не внесенных в личное распоряжение: пояснения МО

Выплаты для детей, не внесенных в личное распоряжение: пояснения МО

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 05:43
Военный с ребенком. Фото: "АрміяInform"

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители в любом случае получат денежную помощь от государства в ситуации с гибелью военнослужащего. Средства начисляются им даже тогда, когда их нет в личном распоряжении. Но на случай с пленом или исчезновением без вести военного эта норма не действует.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Выплаты с личным распоряжением

Украинское государство гарантирует целый ряд выплат как самим военнослужащим, так и их родственникам. Это касается, в частности, выплат в случае гибели военнослужащего.

Также специальные выплаты начисляются в случае попадания военного в плен или исчезновения без вести. Эти выплаты осуществляются в двух возможных форматах.

Один из форматов вступает в силу, когда военнослужащий оформляет личное распоряжение. Если распоряжения нет, то деньги получают родственники первой очереди родства.

Читайте также:

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители

Отдельной категорией родственников являются несовершеннолетние дети. В некоторых случаях они имеют право на получение государственной помощи в любой ситуации, несмотря на то, что их может и не быть в личном распоряжении.

К этой категории причисляются еще и нетрудоспособные близкие родственники. Это родители и супруг/супруга.

Родственники этой категории гарантированно получат 50% от общей суммы денежной помощи в случае гибели военнослужащего. А вот в случае плена или исчезновения без вести деньги получат только те люди, которые указаны в личном распоряжении.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в каких числах должны прийти оклады и боевые для военнослужащих ВСУ в апреле.

Военнослужащим в Украине положено ежемесячное денежное содержание от государства. Выплаты осуществляют защитникам на карточки несколькими траншами в разные даты.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какую сумму могут получить от государства военные в случае смерти близких родственников.

Украинское государство осуществляет финансовое обеспечение военнослужащих ВСУ не только в рамках, определенных стандартными выплатами (зарплатой и боевыми). Это также и единовременные денежные пособия в связи с семейными обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть как смерть близкого родственника, так и рождение ребенка у военного.

военнослужащие погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации