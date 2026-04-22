Виплати для дітей, не внесених у особисте розпорядження: пояснення МО

Військовий з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Неповнолітні діти та непрацездатні батьки у будь-якому випадку отримають грошову допомогу від держави у ситуації із загибеллю військовослужбовця. Кошти нараховуються їм навіть тоді, коли їх немає у особистому розпорядженні. Але на випадок із полоном чи зникненням безвісти військового ця норма не діє.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Виплати із особистим розпорядженням

Українська держава гарантує цілу низку виплат як самим військовослужбовцям, так і їхнім родичам. Це стосується, зокрема, виплат у випадку загибелі військовослужбовця.

Також спеціальні виплати нараховуються у випадку потрапляння військового у полон чи зникнення безвісти. Ці виплати здійснюються у двох можливих форматах.

Один із форматів набуває чинності, коли військовослужбовець оформлює особисте розпорядження. Якщо розпорядження немає, то гроші отримують родичі першої черги споріднення.

Неповнолітні діти і непрацездатні батьки

Окремою категорією родичів є неповнолітні діти. У деяких випадках вони мають право на отримання державної допомоги у будь-якій ситуації, незважаючи на те, що їх може і не бути у особистому розпорядженні.

До цієї категорії зараховуються ще і непрацездатні близькі родичі. Це батьки та чоловік / дружина.

Родичі цієї категорії гарантовано отримають 50% від загальної суми грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовця. А от у випадку полону чи зникнення безвісти гроші отримають тільки ті люди, які вказані у особистому розпорядженні.

