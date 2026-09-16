Справка об обстоятельствах получения травмы: правила оформления для ВЛК

Выплаты после ранения: какие документы необходимо проверить бойцу
Неправильно оформленные документы после эвакуации лишают бойцов статуса инвалида войны и права на получение соответствующих единовременных выплат. Чтобы избежать длительных бюрократических проволочек, военным необходимо самостоятельно контролировать наличие обязательных формулировок в документах и помнить, что сроки обжалования результатов ВЛК ограничены.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации Министерства обороны Украины.
Подготовка документов для ВЛК
Окончательное заключение о том, связано ли ранение военнослужащего с защитой государства, выносит исключительно военно-врачебная комиссия. В соответствии с первым абзацем пункта 1.2 главы 1 раздела I профильного Положения, командиры, кадровые службы или начальники медицинских частей лишь обеспечивают документальную базу для такого решения.
Чтобы избежать возврата документов на доработку и не лишиться права на финансовую помощь, бойцам следует контролировать процесс, а при необходимости лучше обращаться к специалистам сопровождающих служб в ТЦК, воинских частях или госпиталях.
Ключевые справки и строгие требования к тексту
Самым важным документом в этом процессе является справка об обстоятельствах травмы, контузии или увечья, которая оформляется как Приложение 5 в соответствии с приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года.
Именно этот документ открывает возможность получения единовременной денежной помощи, выплат от местных общин и возможности обжаловать медицинские заключения.
Текст справки должен строго соответствовать пункту 21.5 главы 21 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, с точным указанием дат, персональных данных и полной локализации повреждений.
Командир обязательно должен внести в документ фразу о том, что ранение:
- не является умышленным самоувечьем;
- не связано с совершением административного или уголовного правонарушения;
- не получено под воздействием наркотиков, токсичных веществ или в состоянии алкогольного опьянения.
Отсутствие этих слов гарантированно приведет к блокировке выплат.
Еще одним крайне важным документом является справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к постановлению Кабмина № 413 от 20 августа 2014 года).
Она необходима для оформления УБД и юридического подтверждения того, что заболевание напрямую связано с обороной страны. Документ готовит воинская часть, однако, если есть риск задержек со стороны командования, бойцу предоставляется право инициировать этот процесс самостоятельно.
Разница в фиксации данных о боевых и небоевых травмах
Механизм оформления травмы напрямую зависит от наличия вражеского воздействия:
Если повреждение получено в результате действий противника, официальное служебное расследование не требуется. Командиру достаточно опираться на боевой журнал и имеющиеся медицинские карточки для составления рапорта и издания приказа. Справка при этом формируется через систему электронного документооборота (СЭДО) непосредственно в кабинет ВЛК или госпиталь, а солдат получает бумажную копию.
Если вражеские войска к инциденту не причастны, то действует инструкция Минобороны № 332 от 27 октября 2021 года. Она требует обязательного расследования, по итогам которого составляются акт расследования и отдельный акт о несчастном случае.
Медицинские выписки и обязательный архив раненого
Вся документальная история начинается еще на догоспитальном этапе эвакуации с заполнения первичной медицинской карты. Впоследствии, покидая больницу, пациент получает выписку из стационара.
В ней необходимо тщательно сверять даты; например, формулировка "последствия ТЧС, полученной 01.05.2024" должна полностью совпадать с первичными эвакуационными данными. Важно проследить, чтобы врачи указали абсолютно все травмы, включая обнаруженные значительно позже переломы, поскольку их отсутствие затруднит оценку повседневного функционирования (ОПФО) и получение группы инвалидности.
Защитникам рекомендуется хранить оригиналы и заранее делать копии следующего пакета документов:
- первичная медицинская карточка;
- военно-учетный документ;
- выписки за все периоды лечения в стационарах;
- форма 12 (выписка из учетной документации);
- Приложение 5 (справка об обстоятельствах получения травмы);
- Приложение 6 (участие в боевых действиях).
Исправление ошибок и процедура обжалования решения ВЛК
Любые неточности в датах или диагнозах необходимо устранять через больницы, ТЦК или воинскую часть до подачи документов на ВЛК. Если же комиссия уже приняла решение, а необходимые справки появились лишь позже, закон позволяет подать заявление в штатную ВЛК для повторного установления причинно-следственной связи на основании приложенных новых документов.
В случаях, когда военнослужащий категорически не согласен с выводами комиссии относительно своего ранения, у него есть ровно 30 дней с даты принятия решения на то, чтобы обжаловать постановление через вышестоящую ВЛК или подать соответствующий иск в суд.
Новини.LIVE ранее сообщали, что военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и ДССТ имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы на законных основаниях вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+". Процедура позволяет сразу выбрать конкретное подразделение без прохождения через резервные батальоны и ВСП, если факт ухода из части произошел до 12 июня.
В то же время бойцы нередко сталкиваются с искажением фактов в служебных расследованиях, касающихся ранений, например, занижением тяжести травм или непризнанием боевого характера повреждений, что препятствует получению льгот и выплат. Закон предусматривает механизм обжалования таких неправомерных заключений командования.