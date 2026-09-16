Справка об обстоятельствах получения травмы: правила оформления для ВЛК

Визит к врачу. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Неправильно оформленные документы после эвакуации лишают бойцов статуса инвалида войны и права на получение соответствующих единовременных выплат. Чтобы избежать длительных бюрократических проволочек, военным необходимо самостоятельно контролировать наличие обязательных формулировок в документах и помнить, что сроки обжалования результатов ВЛК ограничены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации Министерства обороны Украины.

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Подготовка документов для ВЛК

Окончательное заключение о том, связано ли ранение военнослужащего с защитой государства, выносит исключительно военно-врачебная комиссия. В соответствии с первым абзацем пункта 1.2 главы 1 раздела I профильного Положения, командиры, кадровые службы или начальники медицинских частей лишь обеспечивают документальную базу для такого решения.

Чтобы избежать возврата документов на доработку и не лишиться права на финансовую помощь, бойцам следует контролировать процесс, а при необходимости лучше обращаться к специалистам сопровождающих служб в ТЦК, воинских частях или госпиталях.

Ключевые справки и строгие требования к тексту

Самым важным документом в этом процессе является справка об обстоятельствах травмы, контузии или увечья, которая оформляется как Приложение 5 в соответствии с приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года.

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Именно этот документ открывает возможность получения единовременной денежной помощи, выплат от местных общин и возможности обжаловать медицинские заключения.

Текст справки должен строго соответствовать пункту 21.5 главы 21 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, с точным указанием дат, персональных данных и полной локализации повреждений.

Командир обязательно должен внести в документ фразу о том, что ранение:

не является умышленным самоувечьем;

не связано с совершением административного или уголовного правонарушения;

не получено под воздействием наркотиков, токсичных веществ или в состоянии алкогольного опьянения.

Отсутствие этих слов гарантированно приведет к блокировке выплат.

Еще одним крайне важным документом является справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к постановлению Кабмина № 413 от 20 августа 2014 года).

Она необходима для оформления УБД и юридического подтверждения того, что заболевание напрямую связано с обороной страны. Документ готовит воинская часть, однако, если есть риск задержек со стороны командования, бойцу предоставляется право инициировать этот процесс самостоятельно.

Разница в фиксации данных о боевых и небоевых травмах

Механизм оформления травмы напрямую зависит от наличия вражеского воздействия:

Если повреждение получено в результате действий противника, официальное служебное расследование не требуется. Командиру достаточно опираться на боевой журнал и имеющиеся медицинские карточки для составления рапорта и издания приказа. Справка при этом формируется через систему электронного документооборота (СЭДО) непосредственно в кабинет ВЛК или госпиталь, а солдат получает бумажную копию.

Если вражеские войска к инциденту не причастны, то действует инструкция Минобороны № 332 от 27 октября 2021 года. Она требует обязательного расследования, по итогам которого составляются акт расследования и отдельный акт о несчастном случае.

Медицинские выписки и обязательный архив раненого

Вся документальная история начинается еще на догоспитальном этапе эвакуации с заполнения первичной медицинской карты. Впоследствии, покидая больницу, пациент получает выписку из стационара.

В ней необходимо тщательно сверять даты; например, формулировка "последствия ТЧС, полученной 01.05.2024" должна полностью совпадать с первичными эвакуационными данными. Важно проследить, чтобы врачи указали абсолютно все травмы, включая обнаруженные значительно позже переломы, поскольку их отсутствие затруднит оценку повседневного функционирования (ОПФО) и получение группы инвалидности.

Защитникам рекомендуется хранить оригиналы и заранее делать копии следующего пакета документов:

первичная медицинская карточка;

военно-учетный документ;

выписки за все периоды лечения в стационарах;

форма 12 (выписка из учетной документации);

Приложение 5 (справка об обстоятельствах получения травмы);

Приложение 6 (участие в боевых действиях).

Исправление ошибок и процедура обжалования решения ВЛК

Любые неточности в датах или диагнозах необходимо устранять через больницы, ТЦК или воинскую часть до подачи документов на ВЛК. Если же комиссия уже приняла решение, а необходимые справки появились лишь позже, закон позволяет подать заявление в штатную ВЛК для повторного установления причинно-следственной связи на основании приложенных новых документов.

В случаях, когда военнослужащий категорически не согласен с выводами комиссии относительно своего ранения, у него есть ровно 30 дней с даты принятия решения на то, чтобы обжаловать постановление через вышестоящую ВЛК или подать соответствующий иск в суд.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и ДССТ имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы на законных основаниях вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+". Процедура позволяет сразу выбрать конкретное подразделение без прохождения через резервные батальоны и ВСП, если факт ухода из части произошел до 12 июня.

В то же время бойцы нередко сталкиваются с искажением фактов в служебных расследованиях, касающихся ранений, например, занижением тяжести травм или непризнанием боевого характера повреждений, что препятствует получению льгот и выплат. Закон предусматривает механизм обжалования таких неправомерных заключений командования.