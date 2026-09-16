Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выплаты после ранения: какие документы необходимо проверить бойцу

Выплаты после ранения: какие документы необходимо проверить бойцу

Ua ru
16 сентября 2026 18:20
Справка об обстоятельствах получения травмы: правила оформления для ВЛК
Визит к врачу. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Неправильно оформленные документы после эвакуации лишают бойцов статуса инвалида войны и права на получение соответствующих единовременных выплат. Чтобы избежать длительных бюрократических проволочек, военным необходимо самостоятельно контролировать наличие обязательных формулировок в документах и помнить, что сроки обжалования результатов ВЛК ограничены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации Министерства обороны Украины.

Реклама

Подготовка документов для ВЛК

Окончательное заключение о том, связано ли ранение военнослужащего с защитой государства, выносит исключительно военно-врачебная комиссия. В соответствии с первым абзацем пункта 1.2 главы 1 раздела I профильного Положения, командиры, кадровые службы или начальники медицинских частей лишь обеспечивают документальную базу для такого решения.

Чтобы избежать возврата документов на доработку и не лишиться права на финансовую помощь, бойцам следует контролировать процесс, а при необходимости лучше обращаться к специалистам сопровождающих служб в ТЦК, воинских частях или госпиталях.

Ключевые справки и строгие требования к тексту

Самым важным документом в этом процессе является справка об обстоятельствах травмы, контузии или увечья, которая оформляется как Приложение 5 в соответствии с приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года.

Читайте также:

Именно этот документ открывает возможность получения единовременной денежной помощи, выплат от местных общин и возможности обжаловать медицинские заключения.

Текст справки должен строго соответствовать пункту 21.5 главы 21 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, с точным указанием дат, персональных данных и полной локализации повреждений.

Командир обязательно должен внести в документ фразу о том, что ранение:

  • не является умышленным самоувечьем;
  • не связано с совершением административного или уголовного правонарушения;
  • не получено под воздействием наркотиков, токсичных веществ или в состоянии алкогольного опьянения.

Отсутствие этих слов гарантированно приведет к блокировке выплат.

Еще одним крайне важным документом является справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к постановлению Кабмина № 413 от 20 августа 2014 года).

Она необходима для оформления УБД и юридического подтверждения того, что заболевание напрямую связано с обороной страны. Документ готовит воинская часть, однако, если есть риск задержек со стороны командования, бойцу предоставляется право инициировать этот процесс самостоятельно.

Разница в фиксации данных о боевых и небоевых травмах

Механизм оформления травмы напрямую зависит от наличия вражеского воздействия:

Если повреждение получено в результате действий противника, официальное служебное расследование не требуется. Командиру достаточно опираться на боевой журнал и имеющиеся медицинские карточки для составления рапорта и издания приказа. Справка при этом формируется через систему электронного документооборота (СЭДО) непосредственно в кабинет ВЛК или госпиталь, а солдат получает бумажную копию.

Если вражеские войска к инциденту не причастны, то действует инструкция Минобороны № 332 от 27 октября 2021 года. Она требует обязательного расследования, по итогам которого составляются акт расследования и отдельный акт о несчастном случае.

Медицинские выписки и обязательный архив раненого

Вся документальная история начинается еще на догоспитальном этапе эвакуации с заполнения первичной медицинской карты. Впоследствии, покидая больницу, пациент получает выписку из стационара.

В ней необходимо тщательно сверять даты; например, формулировка "последствия ТЧС, полученной 01.05.2024" должна полностью совпадать с первичными эвакуационными данными. Важно проследить, чтобы врачи указали абсолютно все травмы, включая обнаруженные значительно позже переломы, поскольку их отсутствие затруднит оценку повседневного функционирования (ОПФО) и получение группы инвалидности.

Защитникам рекомендуется хранить оригиналы и заранее делать копии следующего пакета документов:

  • первичная медицинская карточка;
  • военно-учетный документ;
  • выписки за все периоды лечения в стационарах;
  • форма 12 (выписка из учетной документации);
  • Приложение 5 (справка об обстоятельствах получения травмы);
  • Приложение 6 (участие в боевых действиях).

Исправление ошибок и процедура обжалования решения ВЛК

Любые неточности в датах или диагнозах необходимо устранять через больницы, ТЦК или воинскую часть до подачи документов на ВЛК. Если же комиссия уже приняла решение, а необходимые справки появились лишь позже, закон позволяет подать заявление в штатную ВЛК для повторного установления причинно-следственной связи на основании приложенных новых документов.

В случаях, когда военнослужащий категорически не согласен с выводами комиссии относительно своего ранения, у него есть ровно 30 дней с даты принятия решения на то, чтобы обжаловать постановление через вышестоящую ВЛК или подать соответствующий иск в суд.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и ДССТ имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы на законных основаниях вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+". Процедура позволяет сразу выбрать конкретное подразделение без прохождения через резервные батальоны и ВСП, если факт ухода из части произошел до 12 июня.

В то же время бойцы нередко сталкиваются с искажением фактов в служебных расследованиях, касающихся ранений, например, занижением тяжести травм или непризнанием боевого характера повреждений, что препятствует получению льгот и выплат. Закон предусматривает механизм обжалования таких неправомерных заключений командования.

выплаты ВВК ранение военнослужащие медосмотр
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации