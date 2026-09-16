Довідка про обставини травми: правила оформлення для ВЛК

Візит до лікаря. Фото: Рівненська ОВА

Неправильно оформлені документи після евакуації позбавляють бійців статусу інваліда війни та отримання відповідних одноразових виплат. Щоб уникнути тривалої бюрократичної тяганини, військовим необхідно самостійно контролювати наявність обов'язкових формулювань у паперах та пам'ятати, що терміни на оскарження результатів ВЛК є обмеженими.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на поради від Міноборони України.

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Підготовка документів для ВЛК

Остаточний висновок про те, чи пов'язане поранення військовослужбовця із захистом держави, формує виключно військово-лікарська комісія. Відповідно до абзацу першого пункту 1.2 глави 1 розділу І профільного Положення, командири, кадрові служби чи начальники медичних частин лише забезпечують документальну базу для такого рішення.

Щоб уникнути повернення паперів на доопрацювання та не втратити право на фінансову допомогу, бійцям варто контролювати процес, а за потреби краще звертатися до фахівців служб супроводу в ТЦК, військових частинах чи лікарнях.

Ключові довідки та жорсткі вимоги до тексту

Найголовнішим документом у цьому процесі виступає довідка про обставини травми, контузії або каліцтва, яка оформлюється як Додаток 5 за наказом Міноборони № 402 від 14 серпня 2008 року.

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Саме цей документ відкриває можливість на отримання одноразової грошової допомоги, виплат від місцевих громад та можливості оскаржити медичні вердикти.

Текст довідки має суворо відповідати пункту 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, з точним зазначенням дат, персональних даних та повної локалізації ушкоджень.

Командир обов'язково повинен внести до документа фразу про те, що поранення:

не є навмисним самокаліцтвом;

не пов'язане із вчиненням адміністративного чи кримінального правопорушення;

не отримане під впливом наркотиків, токсичних речовин чи алкогольного сп'яніння.

Відсутність цих слів гарантовано призведе до блокування виплат.

Ще один критично важливим документом є довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до постанови Кабміну № 413 від 20 серпня 2014 року).

Вона потрібна для оформлення УБД та юридичного підтвердження того, що хвороба безпосередньо пов'язана з обороною країни. Документ готує військова частина, проте, якщо є ризики, що будуть затримки з боку командування, то бійцю дають право ініціювати цей процес самостійно.

Різниця у фіксації даних бойові та небойові травми

Механізм оформлення травми напряму залежить від наявності ворожого впливу:

Якщо ушкодження отримане від дій противника, офіційне службове розслідування не потрібне. Командиру достатньо спиратися на бойовий журнал та наявні медичні картки для написання рапорту і видачі наказу. Довідка при цьому генерується через систему електронного документообігу (СЕДО) прямо до кабінету ВЛК чи шпиталю, а солдат отримує паперову копію.

Коли ворожі війська до інциденту не причетні, то діє інструкція Міноборони № 332 від 27 жовтня 2021 року. Вона вимагає обов'язкового розслідування, за підсумками якого складають акт розслідування та окремий акт про нещасний випадок.

Медичні виписки та обов'язковий архів пораненого

Уся документальна історія починається ще на догоспітальному етапі евакуації із заповнення первинної медичної картки. Згодом, залишаючи лікарню, пацієнт отримує виписку зі стаціонару.

У ній необхідно ретельно звіряти дати, наприклад, формулювання "наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024" має повністю збігатися з первинними евакуаційними даними. Важливо простежити, щоб лікарі вписали абсолютно всі травми, включно з виявленими значно пізніше переломами, оскільки їх відсутність ускладнить оцінювання повсякденного функціонування (ОПФО) та отримання групи інвалідності.

Захисникам рекомендують зберігати оригінали та завчасно робити копії такого пакета документів:

первинна медична картка;

військово-обліковий документ;

витяги за всі періоди лікування у стаціонарах;

Форма 12 (витяг з облікової документації);

Додаток 5 (довідка про обставини травми);

Додаток 6 (участь у бойових діях).

Виправлення помилок та процедура оскарження ВЛК

Будь-які неточності в датах чи діагнозах необхідно усувати через лікарні, ТЦК чи військову частину до подачі документів на ВЛК. Якщо ж комісія вже ухвалила рішення, а потрібні довідки з'явилися лише згодом, закон дозволяє написати заяву до штатної ВЛК для повторного встановлення причинного зв'язку на базі доданих нових паперів.

У випадках, коли військовослужбовець категорично не згоден з висновками комісії щодо свого поранення, у нього є рівно 30 днів із дати ухвалення рішення на те, щоб оскаржити постанову через вищу ВЛК або подати відповідний позов до суду.

Новини.LIVE писали раніше, що військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та ДССТ мають час до 20 вересня 2026 року, щоб законно повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+". Процедура дозволяє одразу вибрати конкретний підрозділ без проходження через резервні батальйони та ВСП, якщо факт залишення частини стався до 12 червня.

Водночас бійці нерідко стикаються з викривленням фактів у службових розслідуваннях щодо поранень, наприклад, заниженням тяжкості травм або невизнанням бойового характеру ушкоджень, що блокує отримання пільг і виплат. Закон передбачає механізм оскарження таких неправомірних висновків командування.