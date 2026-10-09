Минобороны разъяснило правила выплат семьям пропавших без вести бойцов

Силуэты военных. Фото иллюстративное: wsj.com

Воинские части должны продолжать выплачивать денежное довольствие военнослужащим, пропавшим без вести. Документа об опознании тела недостаточно для того, чтобы прекратить начисление средств. Основанием для прекращения выплат является только официальное подтверждение смерти или соответствующее решение суда — пока их нет, зарплата и другие выплаты сохраняются.

Об этом 8 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Почему семьи пропавших без вести военных теряли выплаты

В некоторых воинских частях выплаты прекращались сразу после получения документов об опознании тела. Из-за этого семьи могли лишиться финансовой поддержки еще до официального подтверждения смерти военнослужащего.

Теперь Минобороны поручило всем органам военного управления, воинским частям, учреждениям и организациям соблюдать новые правила.

Когда прекращают выплачивать денежное довольствие

Воинские части начисляют денежное довольствие ежемесячно на основании приказа командира. Выплаты будут производиться до тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда о признании военнослужащего без вести пропавшим или не будет составлена актовая запись о его смерти.

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Предельной датой выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава. Опознание тела и официальная регистрация смерти — разные процедуры, поэтому сам факт опознания не дает оснований для прекращения выплат.

Какие изменения готовит Минобороны

Министерство обороны намерено внести изменения в приказ № 280 "Об утверждении Инструкции по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины". Речь идет о закреплении правила, согласно которому воинская часть сможет исключить военнослужащего из списков в связи со смертью только на основании актовой записи о смерти. Другие документы не будут иметь такой юридической силы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Евгения Корнийчука сообщал, что бывшие военные, которым еще не исполнилось 25 лет, после завершения службы не всегда получают год отсрочки. Речь идет о бойцах, которые служили по трехлетнему контракту. Право на годовую отсрочку имеют военные в возрасте 18–25 лет, прошедшие службу по контракту ровно один год.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна писал, что при переоформлении отсрочки могут возникнуть проблемы в работе реестра «Оберег». Речь идет об исчезновении старой отсрочки в «Резерв+». Чтобы решить такую проблему, следует написать официальное обращение в ТЦК.