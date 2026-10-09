Міноборони пояснило правила виплат родинам зниклих безвісти бійців

Силуети військових. Фото ілюстративне: wsj.com

Військові частини мають продовжувати виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти. Документа про впізнання тіла недостатньо для того, щоб скасувати нарахування коштів. Підставами для припинення виплат є лише офіційне підтвердження смерті або відповідне рішення суду — доки їх немає, зарплату та інші виплати зберігаються.

Про це 8 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Чому родини зниклих безвісти військових втрачали виплати

У деяких військових частинах припиняли виплати одразу після отримання документів про впізнання тіла. Через це родини могли втратити фінансову підтримку ще до офіційного підтвердження смерті військовослужбовця.

Тепер Міноборони доручило всім органам військового управління, військовим частинам, установам та організаціям дотримуватися нових правил.

Коли припиняють виплачувати грошове забезпечення

Військові частини нараховують грошове забезпечення щомісяця на підставі наказу командира. Виплати діятимуть, доки не набуде законної сили рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або не складуть актовий запис про його смерть.

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Граничною датою виплат є день виключення військового зі списків особового складу. Впізнання тіла та офіційна реєстрація смерті — різні процедури, тому сам факт упізнання не дає підстав припиняти виплати.

Які зміни готує Міноборони

Міністерство оборони хоче змінити наказ № 280 "Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України". Йдеться про закріплення правила, згідно з яким військова частина зможе виключити військовослужбовця зі списків через смерть лише на підставі актового запису про смерть. Інші документи не матимуть такої юридичної сили.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Євгена Корнійчука повідомляв, що колишні військові, яким ще не виповнилося 25 років, після завершення служби не завжди отримують рік відстрочки. Йдеться про бійців, які служили за трирічним контрактом. Право на річну відстрочку мають військові віком 18–25 років, які проходили службу за контрактом рівно рік.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна писав, що під час переоформлення відстрочки можуть виникнути проблеми в роботі реєстру "Оберіг". Йдеться про зникнення старої відстрочки в "Резерв+". Щоб вирішити таку проблему, варто написати офіційне звернення до ТЦК.