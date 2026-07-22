Выплаты в связи с пропавшим без вести: кто из членов семьи имеет право на деньги

Выплаты семьям пропавших без вести. Фото: armyinform, pokrovsk24. Коллаж: Новини.LIVE

Семьи пропавших без вести защитников получают выплаты, правила их начисления в последний раз изменялись в феврале 2025 года. Однако каждая ситуация индивидуальна, всё зависит от того, оставил ли военнослужащий распоряжение или нет.

Как выплаты распределяются между членами семьи, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Как распределяются выплаты по пропавшему без вести между членами семьи

После вступления в силу изменений в законодательство с 1 февраля 2025 года порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим, находящимся в статусе "пропавший без вести", существенно изменился.

"Основной нововведением стало право военнослужащего самостоятельно определить, кто именно будет получать его денежное довольствие и в каких долях на случай плена или пропажи без вести", — пояснила юрист.

Если военнослужащий оставил личное распоряжение

​Военнослужащий может заранее оформить личное распоряжение, в котором определяет одного или нескольких лиц, которые будут получать его денежное довольствие, а также указывает размер доли каждого лица в процентах.

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Например:

жена — 50 %;

мать — 30 %;

отец – 20 %.

В таком случае воинская часть осуществляет выплаты именно в соответствии с волеизъявлением военнослужащего, а не по общему правилу.

Если личного распоряжения нет

​Если военнослужащий не оставил такого документа, его денежное довольствие выплачивается равными долями лицам, определенным законом.

​Право на получение средств имеют (первая очередь):

супруга (супруг);

законные представители малолетних или несовершеннолетних детей;

дети, если они являются инвалидами;

родители военнослужащего.

​Ко второй очереди относятся:

совершеннолетние дети;

родные братья/сестры, законным представителем которых является военнослужащий.

"Если лицо, имеющее право на выплату, не подало заявление, его доля не переходит автоматически к другим членам семьи. Выплаты осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и поданными заявлениями", — добавила юрист.

Какие выплаты не подлежат распределению

"Важно понимать, что речь идет именно о денежном обеспечении военнослужащего (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки и другие предусмотренные законом выплаты). Это не является единовременной денежной помощью в случае гибели военнослужащего, для которой закон устанавливает отдельный порядок получения и иной круг лиц", — сказала Шуляк.

Получит ли военный деньги по возвращению

Стоит обратить внимание, что указанные лица будут иметь право не на полный размер денежного довольствия военнослужащего, а лишь на определенную законом его часть.

Остальная часть средств будет накапливаться на депозитном счете и может быть выплачена самому военнослужащему после его возвращения.

​По словам Шуляк, в случае официального подтверждения или установления факта смерти военнослужащего средства, находившиеся на депозитном счете, включаются в состав наследства.

При этом юрист обьяснила, что 50 % денежного довольствия распределяется в равных долях между наследниками первой очереди в соответствии с законом.

Если же наследники первой очереди отсутствуют, право на получение 20 % денежного обеспечения в равных долях приобретают наследники второй очереди.

Напомним, что военнослужащие, переходящие на службу в другой населенный пункт, могут получить единовременное пособие. Выплату предоставляют не всем, так как она зависит от причины перевода.

Также стоит знать, что военнослужащие могут получить награду в размере 243 600 грн. Эту сумму можно получить за уничтожение или захват техники оккупантов.