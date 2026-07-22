Виплати за зниклого безвісти: хто з родини має право на гроші

Виплати за зниклих бзевісти. Фото: armyinform, pokrovsk24. Колаж: Новини.LIVE

Родини зниклих безвісти захисників отримують виплати, правила їх нарахуванн востаннє змінювались в лютому 2025 року. Однак, кожна ситуаія індивідуальна, все залежить від того чи залишав віськовий розпорядженн чи ні.

Як виплати розподіляють між членами родини, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Як розподіляють виплати за зниклого безвісти на членів родини

​Після набрання чинності змінами до законодавства з 1 лютого 2025 року порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, які перебувають у статусі "зниклий безвісти", суттєво змінився.

"Основною новелою стало право військовослужбовця самостійно визначити, хто саме отримуватиме його грошове забезпечення та в яких частках на випадок полону чи зникнення безвісти", — пояснила юристка.

Якщо військовослужбовець залишив особисте розпорядження

​Військовослужбовець може заздалегідь оформити особисте розпорядження, у якому визначає одну або кількох осіб, що отримуватимуть його грошове забезпечення, а також зазначає розмір частки кожної особи у відсотках.

Читайте також:

Наприклад:

дружина – 50 %;

мати – 30 %;

батько – 20 %.

​У такому випадку військова частина здійснює виплати саме відповідно до волевиявлення військовослужбовця, а не за загальним правилом.

Якщо особистого розпорядження немає

​Якщо військовослужбовець не залишив такого документа, його грошове забезпечення виплачується рівними частками особам, визначеним законом.

​Право на отримання коштів мають (перша черга):

дружина (чоловік);

законні представники малолітніх або неповнолітніх дітей;

діти, якщо є особами з інвалідністю;

батьки військовослужбовця.

​До другої черги належать:

повнолітні діти.

рідні брати/сестри, законним представником яких є військовослужбовець.

"Якщо особа, яка має право на виплату, не звернулася із заявою, її частка не переходить автоматично до інших членів сім'ї. Виплати здійснюються відповідно до вимог законодавства та поданих заяв", — додада юристка.

Які виплати не входять до розподілу

​"Важливо розуміти, що йдеться саме про грошове забезпечення військовослужбовця (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки та інші передбачені законом виплати). Це не є одноразовою грошовою допомогою у разі загибелі військовослужбовця, для якої закон встановлює окремий порядок отримання та інше коло осіб", — сказала Шуляк.

Чи отримає гроші військовий по поверненню

​Варто звернути увагу, що зазначені особи матимуть право не на повний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, а лише на визначену законом його частину. ​

Інша частина коштів накопичуватиметься на депозитному рахунку та може бути виплачена самому військовослужбовцю після його повернення.

​За словами Шуляк, у разі офіційного підтвердження або встановлення факту смерті військовослужбовця кошти, що перебували на депозитному рахунку, включаються до складу спадщини.

При цьому юристка поснила, що 50 % грошового забезпечення розподіляється у рівних частках між спадкоємцями першої черги відповідно до закону.

Якщо ж спадкоємці першої черги відсутні, право на отримання 20 % грошового забезпечення у рівних частках набувають спадкоємці другої черги.

Нагадаємо, що віськові, які переходять служити до іншого населеного пункту можуть отримати одноразову допомогу. Виплату дають не всім, адеж вона залежить від причини переведення.

Також варто знати, що військові можуть отримати нагороду у розмірі 243 600 грн. Цю суму можна отримати за знищення або захоплення техніки окупантів.