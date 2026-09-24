Не выплатили денежное довольствие при увольнении: как подать иск в суд

Деньги для военнослужащего. Фото: коллаж Новини.LIVE

Приказ об увольнении со службы больше не является отправной точкой для утраты права на подачу судебного иска в отношении недоплаченных средств. После резонансного решения КСУ от 11 декабря 2025 года бойцы Вооруженных сил Украины получили действенный механизм защиты своих средств, опираясь исключительно на даты фактических банковских зачислений.

Об этом сообщил правозащитник и адвокат Александр Минкин, передает Новини.LIVE.

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Отмена неконституционного лимита

Долгое время ключевым препятствием для военнослужащих в делах о взыскании недоплаченных при увольнении средств был формальный срок обращения в суд.

Воинские части массово выигрывали дела на этапе открытия производства, просто указывая на истечение срока с момента подписания приказа. Однако 11 декабря 2025 года Большая палата Конституционного Суда Украины полностью изменила правила игры.

Приняв Решение № 1-р/2025 (дело № 1-7/2024(337/24)), судьи признали неконституционной часть первую статьи 233 КЗоТ. Именно она ограничивала работников тремя месяцами на обращение в суд для взыскания причитающихся выплат. Со дня принятия этого решения указанная норма окончательно утратила силу.

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Конституционный Суд обосновал свой вердикт несколькими основными аспектами. Судьи подчеркнули, что финансовые обязательства командования носят непрерывный характер. Каждый суточный период задержки расчета считается отдельным правонарушением, а не разовым инцидентом, который фиксируется датой приказа.

К тому же трехмесячный срок признан слишком коротким для объективной оценки правильности начислений лицами, которые только что вернулись со службы или продолжают ее нести. Привязка исключительно к дате увольнения прямо нарушала принцип равенства, ставя бывших военных в худшие условия по сравнению с действующими бойцами. При вынесении вердикта судьи «mutatis mutandis» применили логику собственного Решения № 4-рп/2012 от 22 февраля 2012 года, согласно которому объем финансовых требований окончательно формируется только в день фактического расчета.

С учетом постановления правительства № 651 от 27 июня 2023 года и переходных положений КЗоТ отсчет трехмесячного срока для новых споров начался 1 июля 2023 года. Теперь воинским частям запрещено использовать эту норму для отказа в выплатах.

Письменное уведомление и типичные нарушения

Хотя трехмесячный срок отменен, суды продолжают оценивать разумность времени, затраченного на подачу иска. Для этого необходимо четко установить день, когда военнослужащий узнал о нарушении. Воинские части традиционно ориентируются на дату приказа об увольнении. Однако это законно только в том случае, если военнослужащему было предоставлено надлежащее письменное уведомление о выплате денежных средств.

Статьи 116, 110 КЗоТ и часть 1 статьи 30 Закона Украины «Об оплате труда» обязывают командование подробно информировать человека перед выдачей средств. Ориентиром для таких документов служит форма П-6, утвержденная приказом Госстата № 5 от 13 января 2004 года.

Уведомление должно содержать конкретные суммыв гривнах всех выплат, перечень налоговых удержаний и итоговую сумму на руки. Вместо этого воинские части чаще всего выдают денежные аттестаты, справки для пенсионных органов или выписки из приказов, где премии или надбавки указаны в процентах (например, 535 % или 65 %), а графы удержаний и итоговой суммы вообще пусты. Юридически такие документы являются внутренними учетными документами и не могут считаться надлежащим уведомлением военнослужащего.

Новини.LIVE также сообщали, что из-за дефицита в бюджете в отдельных воинских частях возникают задержки с денежным обеспечением. Чаще всего сдвигаются сроки выплаты премий и боевых надбавок за выполнение задач на передовой, хотя о многомесячных задолженностях пока речь не идет.

Военнослужащим, находящимся в служебных командировках, государство покрывает расходы на билеты, жилье, перевозку багажа и сопутствующие нужды, а также начисляет 300 гривен суточных за каждый день поездки. Главное для своевременного начисления средств — правильно оформить само командирование и сохранить все подтверждающие чеки или билеты.

В случае рождения ребенка семья военнослужащего имеет право на стандартную государственную поддержку и специфические армейские льготы. В 2026 году выплата на новорождённого составляет 50 000 гривен для одного из родителей. Кроме того, сам военнослужащий может взять оплачиваемый семейный отпуск и подать рапорт на получение единовременной материальной помощи непосредственно от своей воинской части.