Недоплатили грошове забезпечення при звільненні: як подати до суду

Гроші для військовослужбовця. Фото: колаж Новини.LIVE

Наказ про звільнення зі служби більше не є точкою відліку для втрати права на судовий позов щодо недоплачених коштів. Після резонансного рішення КСУ від 11 грудня 2025 року бійці Збройних сил України отримали дієвий механізм захисту своїх коштів, спираючись виключно на дати фактичних банківських зарахувань.

Про це повідомив правозахисник та адвокат Олександр Мінкін, передає Новини.LIVE.

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Скасування неконституційного ліміту

Тривалий час ключовою перепоною для військовослужбовців у справах про стягнення недоплачених при звільненні коштів був формальний строк звернення до суду.

Військові частини масово вигравали справи на етапі відкриття провадження, просто вказуючи на пропуск часу з моменту підписання наказу. Проте 11 грудня 2025 року Велика палата Конституційного Суду України повністю змінила правила гри.

Ухваливши Рішення № 1-р/2025 (справа № 1-7/2024(337/24)), судді визнали неконституційною частину першу статті 233 КЗпП. Саме вона обмежувала працівників трьома місяцями на звернення до Феміди задля стягнення належних виплат. Із дня ухвалення цього рішення згадана норма остаточно втратила чинність.

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Конституційний Суд обґрунтував свій вердикт кількома базовими аспектами. Судді наголосили, що фінансові зобов'язання командування є безперервними. Кожна доба затримки розрахунку вважається окремим правопорушенням, а не одноразовим інцидентом, який фіксується датою наказу.

До того ж тримісячний проміжок визнано надто коротким для об'єктивної оцінки правильності нарахувань людьми, які щойно повернулися зі служби або продовжують її нести. Прив'язка виключно до дати звільнення прямо порушувала принцип рівності, ставлячи колишніх військових у гірші умови порівняно з діючими бійцями. При винесенні вердикту судді "mutatis mutandis" застосували логіку власного Рішення № 4-рп/2012 від 22 лютого 2012 року, що обсяг фінансових вимог остаточно формується лише в день фактичного розрахунку.

Враховуючи урядову постанову № 651 від 27 червня 2023 року та перехідні положення КЗпП, відлік тримісячного ліміту для нових спорів стартував 1 липня 2023 року. Тепер військовим частинам заборонено використовувати цю норму для відмови у виплатах.

Письмове повідомлення та типові порушення

Хоча тримісячний строк скасовано, суди продовжують оцінювати розумність часу, витраченого на подачу позову. Для цього необхідно чітко встановити день, коли військовий дізнався про порушення. Військові частини традиційно оперують датою наказу про звільнення. Однак це законно лише тоді, коли бійцю надали правильне письмове сповіщення про гроші.

Статті 116, 110 КЗпП та частина 1 статті 30 Закону України "Про оплату праці" зобов'язують командування детально інформувати людину перед видачею коштів. Орієнтиром для таких документів є форма П-6, затверджена наказом Держстату № 5 від 13 січня 2004 року.

Повідомлення повинно містити конкретні гривневі суми всіх виплат, перелік податкових утримань та фінальну цифру на руки. Натомість військові частини найчастіше видають грошові атестати, довідки для пенсійних органів чи витяги з наказів, де премії чи надбавки вказані у відсотках (наприклад, 535 % або 65 %), а графи утримань та фінальної суми взагалі порожні. Юридично такі папери є внутрішніми обліковими документами і не можуть вважатися належним повідомленням військовослужбовця.

Новини.LIVE писали також, що через дефіцит у бюджеті в окремих військових частинах виникають затримки з грошовим забезпеченням. Найчастіше зсуваються терміни виплати премій та бойових надбавок за виконання завдань на передовій, хоча про кількамісячні борги наразі не йдеться.

Військовослужбовцям у службових відрядженнях держава покриває витрати на квитки, житло, перевезення багажу та супутні потреби, а також нараховує 300 гривень добових за кожен день поїздки. Головне для нарахування коштів своєчасно та правильно оформити саме відрядження й зберегти всі підтверджувальні чеки чи квитки.

У разі народження дитини родина військового має право на стандартну державну підтримку та специфічні армійські пільги. У 2026 році виплата на новонародженого становить 50 000 гривень для одного з батьків. Крім цього, сам захисник може взяти оплачувану сімейну відпустку та подати рапорт на отримання одноразової матеріальної допомоги безпосередньо від своєї військової частини.