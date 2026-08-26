Деньги военным после СОЧ: когда возобновятся выплаты

Выплаты военнослужащим в СОЧ: когда вернут деньги и боевые
Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, на время отсутствия перестают получать денежное довольствие. После официального возвращения на службу выплаты возобновляются, однако деньги за период самовольного отсутствия не компенсируются. Отдельные правила действуют и для "боевых".
Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.
Когда военнослужащему прекращают выплаты
Если военнослужащий самовольно покинул часть или место службы, денежное довольствие прекращается со дня самовольного ухода. Возобновляют его со дня возвращения. И прекращение, и возобновление выплат оформляются приказом командира воинской части. За время самовольного отсутствия военнослужащий также не получает продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. Этот период не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и стаж для определенных законом выплат и пенсии.
Вернут ли деньги за время самовольного отсутствия
Нет. Если военнослужащий вернулся на службу, выплаты возобновляются в дальнейшем, но денежное обеспечение за время самовольного отсутствия не компенсируется. Например, если военнослужащий находился в СОЧ два месяца, а затем вернулся, деньги за эти два месяца ему не начислят. Это прямо следует из статьи 24 закона: в течение периода от СОЧ до возвращения денежное и другие виды обеспечения не осуществляются.
Что будет с "боевыми"
Здесь правила более жесткие. Дополнительное вознаграждение не выплачивается за месяц, в котором военнослужащий ушел в СОЧ, за все время самовольного отсутствия и за месяц, в котором он вернулся. То есть, если военнослужащий вернулся, например, 10 августа, обычное денежное обеспечение после возвращения возобновляется в соответствии с установленными правилами. Однако дополнительное вознаграждение за август он не получит.
Ранее Новини.LIVE писали, что граждане, заключающие контракты с ВСУ на определённый срок, имеют гарантированное законом право на увольнение по окончании военной службы. Даже если срок действия контракта ещё не истек, решение о всеобщей демобилизации позволит расторгнуть договор.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине военнообязанные могут проходить службу по мобилизации или добровольно заключить новый мотивационный контракт. В обоих случаях военные имеют базовые социальные гарантии и право на боевые выплаты. Кроме того, в Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это означает, что военнообязанные мужчины могут получать повестки. В случае отказа от вручения повестки гражданину грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен от ТЦК.