Деньги военным после СОЧ: когда возобновятся выплаты

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, на время отсутствия перестают получать денежное довольствие. После официального возвращения на службу выплаты возобновляются, однако деньги за период самовольного отсутствия не компенсируются. Отдельные правила действуют и для "боевых".

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда военнослужащему прекращают выплаты

Если военнослужащий самовольно покинул часть или место службы, денежное довольствие прекращается со дня самовольного ухода. Возобновляют его со дня возвращения. И прекращение, и возобновление выплат оформляются приказом командира воинской части. За время самовольного отсутствия военнослужащий также не получает продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. Этот период не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и стаж для определенных законом выплат и пенсии.

Вернут ли деньги за время самовольного отсутствия

Нет. Если военнослужащий вернулся на службу, выплаты возобновляются в дальнейшем, но денежное обеспечение за время самовольного отсутствия не компенсируется. Например, если военнослужащий находился в СОЧ два месяца, а затем вернулся, деньги за эти два месяца ему не начислят. Это прямо следует из статьи 24 закона: в течение периода от СОЧ до возвращения денежное и другие виды обеспечения не осуществляются.

Что будет с "боевыми"

Здесь правила более жесткие. Дополнительное вознаграждение не выплачивается за месяц, в котором военнослужащий ушел в СОЧ, за все время самовольного отсутствия и за месяц, в котором он вернулся. То есть, если военнослужащий вернулся, например, 10 августа, обычное денежное обеспечение после возвращения возобновляется в соответствии с установленными правилами. Однако дополнительное вознаграждение за август он не получит.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали, что граждане, заключающие контракты с ВСУ на определённый срок, имеют гарантированное законом право на увольнение по окончании военной службы. Даже если срок действия контракта ещё не истек, решение о всеобщей демобилизации позволит расторгнуть договор.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине военнообязанные могут проходить службу по мобилизации или добровольно заключить новый мотивационный контракт. В обоих случаях военные имеют базовые социальные гарантии и право на боевые выплаты. Кроме того, в Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это означает, что военнообязанные мужчины могут получать повестки. В случае отказа от вручения повестки гражданину грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен от ТЦК.