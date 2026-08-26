Гроші військовим після СЗЧ: коли поновлять виплати

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, на час відсутності перестають отримувати грошове забезпечення. Після офіційного повернення на службу виплати поновлюють, однак гроші за період СЗЧ не компенсують. Окремі правила діють і для "бойових".

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Коли військовому припиняють виплати

Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину або місце служби, грошове забезпечення припиняють із дня СЗЧ. Поновлюють його з дня повернення. І припинення, і відновлення виплат оформлюють наказом командира військової частини. За час СЗЧ військовий також не отримує продовольче, речове та інші види забезпечення. Цей період не зараховують до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для визначених законом виплат і пенсії.

Чи повернуть гроші за час СЗЧ

Ні. Якщо військовий повернувся на службу, виплати відновлюються надалі, але грошове забезпечення за час самовільної відсутності не компенсують. Наприклад, якщо військовий перебував у СЗЧ два місяці, а потім повернувся, гроші за ці два місяці йому не нарахують. Це прямо випливає зі статті 24 закону: протягом періоду від СЗЧ до повернення грошове та інші види забезпечення не здійснюються.

Що буде з "бойовими"

Тут правила жорсткіші. Додаткову винагороду не виплачують за місяць, у якому військовий пішов у СЗЧ, за весь час самовільної відсутності та за місяць, у якому він повернувся. Тобто, якщо військовий повернувся, наприклад, 10 серпня, звичайне грошове забезпечення після повернення поновлюється за встановленими правилами. Однак додаткову винагороду за серпень він не отримає.

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Раніше Новини.LIVE писали, що громадяни, які підписують контракти із ЗСУ на визначений термін, мають гарантоване законом право на звільнення після закінчення військової служби. Навіть якщо термін дії ще триває, рішення про загальну демобілізацію дозволить розірвати угоду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні військовозобов'язані можуть проходити службу за мобілізацією або добровільно укласти новий мотиваційний контракт. В обох випадках військові мають базові соціальні гарантії та право на бойові виплати. Крім того, в Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки. У разі відмови від вручення її громадянину загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень від ТЦК.