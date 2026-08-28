Кто подтверждает участие в боевых действиях для получения выплат в размере до 460 тысяч гривен

Военные ВСУ в Дружковке. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины «Холодный Яр»

Рапорт командира подразделения вместе с приказом командира части являются обязательными для подтверждения участия бойца в боях и начисления денежного вознаграждения. Чтобы получить выплаты за выполнение боевых задач, необходимы реальные подтверждения. Процедура дорабатывается Минобороны и МВД, но предельный размер чисто боевых надбавок для пехотно-штурмовых подразделений установлен на уровне 460 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Кто обязан предоставить доказательства выполнения боевых задач для получения выплат

Базовым и обязательным условием для начисления средств остается рапорт командира подразделения, на основании которого командир воинской части издает соответствующий приказ. Только при наличии этих распорядительных документов военнослужащие могут рассчитывать на боевые доплаты.

Может ли боец получить более 460 тысяч гривен за выполнение задач на фронте

Особые условия предусмотрены для бойцов, которые подписали пехотно-штурмовой контракт и непосредственно участвуют в штурмовых операциях. Вместо ожидаемых 250–400 тысяч гривен верхний предел ежемесячных боевых выплат составляет 460 тысяч гривен.

Эта предельная сумма формируется исключительно из трёх компонентов: 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях, зональной выплаты в размере 70 или 170 тысяч гривен, а также суточных за штурмовые действия, которые составляют 20 или 40 тысяч гривен за каждый соответствующий день. Даже если суммарный расчет по этим трем пунктам оказывается больше, начисления ограничиваются установленной отметкой в 460 тысяч гривен.

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В то же время ряд выплат не подпадает под действие этого финансового лимита и выплачивается отдельно.

Вне ограничения бойцы получают базовое ежемесячное денежное обеспечение, единовременное пособие за первый контракт, а также прямые бонусы за уничтожение врага и взятие пленных.

В частности, за каждого пленного предусмотрено 100 тысяч гривен, а за уничтожение живой силы противника будет выплачено 15 тысяч гривен за человека. Для военнослужащих, проходящих службу в тылу без выполнения боевых приказов, устанавливается фиксированное дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Получат ли боевые выплаты бойцы без контрактов

Мобилизованные граждане, решившие не подписывать контракт с армией, не потеряют право на такие выплаты. Их базовое денежное обеспечение на боевых должностях останется неизменным и будет начисляться по тем же правилам, что и для военнослужащих-контрактников. Государство установило единый верхний порог для таких выплат в размере 460 тысяч гривен в месяц на одного бойца.

Командир не хочет издавать приказ о боевом выходе — что делать

Если командир не оформил официальный приказ о боевом выходе, военнослужащим советуют не молчать, а сразу обращаться в Главное управление по защите прав военнослужащих или звонить на специализированную горячую линию по номеру 1512, которая работает для бойцов и их семей.

Также Новини.LIVE сообщали, что юристы разъяснили, считается ли убийство военнослужащего сослуживцем основанием для отказа в выплатах и помощи семье. Это не лишает родственников права на государственную помощь. В то же время для начисления средств и получения права на отсрочку семье придется пройти сложный бюрократический путь и документально подтвердить все детали трагедии.

Для перерасчета военных пенсий в связи с повышением окладов в действующей армии требуется обновленная справка от ТЦК. Однако военкоматы нередко занижают суммы или забывают учесть положенные надбавки. Юристы объяснили, как в таких случаях заставить их произвести корректные расчеты.