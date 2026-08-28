Хто підтверджує участь у боях для виплат до 460 тисяч гривень

Військові ЗСУ у Дружківці. Фото: Ірина Рибакова/Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр"

Рапорт командира підрозділу разом із наказом командира частини є обов'язковими для підтвердження участі бійця в боях та нарахування грошей. Аби отримати виплати за виконання бойових задач, потрібні реальні підтвердження. Процедуру фіналізують Міноборони та МВС, але граничний розмір суто бойових нарахувань для піхотно-штурмових підрозділів встановлено на рівні 460 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Хто має обов'язково надати докази про виконання бойових задач для виплат

Базовою та обов'язковою умовою для нарахування коштів залишається рапорт командира підрозділу, на підставі якого командир військової частини видає відповідний наказ. Лише за наявності цих розпорядчих документів військовослужбовці можуть розраховувати на бойові доплати.

Чи може боєць отримати понад 460 тисяч гривень за виконання задач на фронті

Особливі умови передбачено для бійців, які підписали піхотно-штурмовий контракт і безпосередньо беруть участь у штурмових операціях. Замість очікуваних 250–400 тисяч гривень верхня планка щомісячних бойових виплат становить 460 тисяч гривень.

Ця гранична сума формується виключно з трьох компонентів: 100 тисяч гривень за пряму участь у бойових діях, зональної виплати у 70 або 170 тисяч гривень, а також добових за штурмові дії, які становлять 20 або 40 тисяч гривень за кожен відповідний день. Навіть якщо сумарний розрахунок за цими трьома пунктами виявляється більшим, нарахування обмежуються встановленою позначкою у 460 тисяч гривень.

Читайте також:

Водночас низка нарахувань не підпадає під дію цього фінансового ліміту і виплачується окремо.

Поза обмеженням бійці отримують базове щомісячне грошове забезпечення, одноразову допомогу за перший контракт, а також прямі бонуси за знищення ворога та взяття полонених.

Зокрема, за кожного полоненого передбачено 100 тисяч гривень, а за ліквідацію живої сили противника буде виплачено 15 тисяч гривень за особу. Для військовослужбовців, які проходять службу в тилу без виконання бойових розпоряджень, встановлюється фіксована додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень.

Чи дадуть бойові виплати бійцям без контрактів

Мобілізовані громадяни, які вирішили не підписувати контракт із військом, не втратять право на такі виплати. Їхнє базове грошове забезпечення на бойових посадах залишатиметься незмінним і нараховуватиметься за тими ж правилами, що й для військовослужбовців-контрактників. Держава встановила єдиний верхній поріг для таких виплат у 460 тисяч гривень на місяць для одного бійця.

Командир не хоче робити наказ про бойовий вихід — що робити

Якщо командир не оформив офіційний наказ про бойовий вихід, військовослужбовцям радять не мовчати, а відразу звертатися до Головного управління захисту прав військовослужбовців або телефонувати на спеціалізовану гарячу лінію за номером 1512, яка працює для бійців та їхніх сімей.

Також Новини.LIVE інформували, що юристи роз'яснили, чи вважається вбивство військовослужбовця товаришем по службі причиною для відмови у виплатах та допомозі родині. Це не анулює право рідних на державну допомогу. Водночас для нарахування коштів і відкриття права на відстрочку родині доведеться пройти складний бюрократичний шлях і документально довести всі деталі трагедії.

Для перерахунку військових пенсій у зв'язку з підвищенням окладів у чинній армії потрібна оновлена довідка від ТЦК. Однак військкомати нерідко занижують суми або забувають врахувати належні надбавки. Юристи пояснили, як в таких випадках змусити їх зробити коректні розрахунки.