Неподчинение и неисполнение приказа: разница и статья 403 УКУ

Военный готовится к выполнению боевого задания. Фото: 67 отдельная механизированная бригада

Ситуация на фронте может резко меняться из-за активных боевых действий, так что не всегда у военного есть возможность выполнить приказ командира. Но стоит знать, что открытый отказ и скрытое игнорирование указаний командира имеют разную юридическую квалификацию, а значит, и совершенно разное наказание. Правоведы объяснили, как военному легально уточнить задачу, избежать обвинений в неповиновении и правильно доложить руководству об объективной невозможности своевременно выполнить боевое распоряжение.

Такое объяснение предоставили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Различие между неповиновением и неисполнением

В украинском уголовном законодательстве существует четкое разграничение между двумя формами нарушения военной дисциплины — неповиновением и невыполнением приказа командира. Главное отличие состоит в наличии публичного демарша.

Неподчинение трактуется как открытое, демонстративное заявление подчиненного о нежелании подчиняться руководству или иное преднамеренное саботирование указаний. Вместо этого обычное неисполнение приказа характеризуется отсутствием открытого отказа или показательных действий, свидетельствующих о явном сопротивлении бойца.

При этом статья 403 Уголовного кодекса Украины устанавливает строгое условие для привлечения к ответственности именно за неисполнение приказа — это обязательное наступление из-за таких действий тяжелых последствий. Для квалификации преступления как неповиновения наличие таких последствий не требуется.

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Когда боец имеет право на отказ от преступного приказа

Игнорировать распоряжение командира без риска уголовного преследования военнослужащий может только в одном исключительном случае. Отказ будет считаться абсолютно законным исключительно тогда, когда поставленная руководством задача является явно преступной.

Преступный характер такого приказа должен быть совершенно очевидным для подчиненного и не вызывать у него никаких сомнений. Во всех остальных ситуациях приказ подлежит исполнению.

Алгоритм действий в случае невозможности выполнить задание

Если же военный просто не понял поставленную задачу или имеет объективные препятствия для его реализации, закон дает ему право официально обратиться к командиру за дополнительными уточнениями. Устав обязывает военного обязательно докладывать как лицу, отдавшему приказ, так и своему непосредственному начальнику о статусе исполнения или неисполнения поручения.

В случае невозможности выполнения задачи вовремя или в полном объеме, боец должен немедленно проинформировать об этом командование, подробно указав причины задержки или срыва.

Во время такого доклада критически важно четко подчеркнуть, что военнослужащий не отказывается выполнять приказ и не отказывается проходить дальнейшую военную службу, а лишь констатирует текущие препятствия.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что закон не предусматривает наказание для военнослужащих за имущество, технику или оружие, утраченные непосредственно во время выполнения боевых задач. В то же время, небрежное отношение и нарушение правил хранения военного имущества является уголовным правонарушением, за которое грозит до пяти лет лишения свободы.

Чтобы избежать безосновательных обвинений и законно списать штатно закрепленное вооружение с баланса воинской части, бойцу необходимо соблюдать установленный юридический алгоритм. Юристы объяснили, что делать бойцам и как собрать все возможные документальные показания с места событий, подтверждающие факт потери имущества именно в бою.