Дистанционное обучение в армии: кому разрешено поступать

Обучение военных. Иллюстративное фото: 114-я бригада тактической авиации

Получение высшего образования без отрыва от военной службы вполне законно и реально для отдельных групп защитников. Государство разрешает контрактникам, мобилизованным и офицерам учиться на дистанционной или заочной форме. Главное требование заключается в том, чтобы учебный процесс военнослужащего не мешал выполнению служебных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Дистанционное обучение во время службы в армии и основные условия

Нахождение в рядах Вооруженных сил не является препятствием для получения высшего образования в гражданских учебных заведениях. Национальное законодательство позволяет защитникам совмещать выполнение военных обязанностей с обучением.

Чтобы стать студентом, военнослужащий должен выбрать исключительно дистанционную или заочную форму обучения.

Но ключевым требованием для поступления является обязательное получение официального согласия от непосредственного командира. Руководство воинской части должно убедиться, что образовательный процесс никоим образом не будет препятствовать выполнению поставленных служебных или боевых задач, возложенных на военнослужащего. Только при этом условии военнослужащий сможет учиться.

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Кто из защитников имеет право на поступление в университет

Нормативная база четко определяет три группы военнослужащих, которым предоставлено право учиться в гражданских университетах. Первая категория охватывает молодь в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющую на данный момент высшего образования. Это правило действует как для военнослужащих по контракту, так и для тех граждан, которых призвали в армию во время мобилизации.

Вторая группа касается лиц офицерского состава. Право на обучение получают только те офицеры, которые ранее получили предыдущую степень высшего образования по государственному заказу, полностью отслужили установленный срок, который должен соответствовать продолжительности их обучения, и уже после этого заключили новый контракт на прохождение военной службы.

Третья категория распространяется на рядовой, сержантский и старшинский состав. Эти военнослужащие могут поступить в гражданский вуз исключительно при условии, что они служат по контракту и официально продлили его на новый срок.

Но кроме того, для них действует дополнительное ограничение. Получать высшее образование в гражданском учебном заведении им разрешено только в том случае, если обучение по выбранной специальности физически невозможно в профильных военных учебных заведениях.

Кому запрещено совмещать службу и образование

В то же время законодательство устанавливает жесткие рамки для определенных категорий военнослужащих, которым возможность обучения в гражданских вузах остается недоступной. В частности, абсолютный запрет распространяется на граждан, которые в настоящее время проходят базовую военную службу.

Также получать высшее образование за пределами армейской системы не разрешается действующим курсантам специализированных военных учебных заведений. Кроме того, воспользоваться правом на заочное или дистанционное обучение не смогут лица офицерского состава, проходящие службу по призыву.

Новини.LIVE сообщали, что правительство предложило упростить процедуру квартирного учета для военных и их семей, направив соответствующий законопроект в парламент. Нововведение отменяет обязательную привязку к зарегистрированному месту жительства.

В парламенте разработали механизм повышения денежного обеспечения военнослужащих, базовые оклады которых не менялись в течение нескольких лет, несмотря на значительную инфляцию. Инициатива позволяет пересмотреть выплаты защитникам без усиления налогового давления или сокращения социальных выплат.