Дистанційне навчання у війську: кому дозволено вступати

Навчання військових. Фото ілюстративне: 114 бригада тактичної авіації

Здобуття вищої освіти без відриву від військової служби цілком законне та реальне для окремих груп захисників. Держава дозволяє контрактникам, мобілізованим та офіцерам вчитися на дистанційній чи заочній формі. Головна вимога полягає в тому, щоб освітній процес військовослужбовця не заважав виконанню службових обов'язків.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Дистанційне навчання під час служби у війську та головні умови

Перебування у лавах Збройних сил не є перешкодою для отримання вищої освіти у цивільних навчальних закладах. Вітчизняне законодавство дозволяє захисникам поєднувати виконання військових обов'язків із навчанням.

Аби стати студентом, військовослужбовець має обрати виключно дистанційну або заочну форму навчання.

Але ключовою вимогою для вступу є обов'язкове отримання офіційного погодження від безпосереднього командира. Керівництво військової частини має переконатися, що освітній процес жодним чином не перешкоджатиме виконанню поставлених службових чи бойових завдань, покладених на бійця. Тільки за цієї умови військовий зможе навчатися.

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Хто із захисників має право на вступ в університет

Нормативна база чітко визначає три групи військовослужбовців, яким надано право навчатися у цивільних університетах. Перша категорія охоплює молодь віком від 18 до 25 років, які наразі не мають жодної вищої освіти. Це правило діє як для військових за контрактом, так і для тих громадян, яких призвали до війська під час мобілізації.

Друга група стосується осіб офіцерського складу. Право на навчання отримують лише ті офіцери, які раніше здобули попередній ступінь вищої освіти за державним замовленням, повністю відслужили встановлений термін, який має відповідати тривалості їхнього навчання, і вже після цього уклали новий контракт на проходження військової служби.

Третя категорія поширюється на рядовий, сержантський та старшинський склад. Ці військовослужбовці можуть вступити до цивільного вишу виключно за умови, що вони служать за контрактом і офіційно продовжили його на новий строк.

Але крім того, для них діє додаткове обмеження. Здобувати вищу освіту в цивільному закладі їм дозволено лише тоді, коли підготовка за обраною спеціальністю фізично неможлива у профільних військових закладах освіти.

Кому заборонено поєднувати службу та освіту

Водночас законодавство встановлює жорсткі рамки для певних категорій військових, яким опція навчання у цивільних вишах залишається недоступною. Зокрема, абсолютна заборона поширюється на громадян, які наразі проходять базову військову службу.

Також здобувати вищу освіту за межами армійської системи не дозволяється чинним курсантам спеціалізованих військових закладів освіти. Крім того, скористатися правом на заочне чи дистанційне навчання не зможуть особи офіцерського складу, які проходять службу за призовом.

Новини.LIVE інформували, що уряд запропонував спростити процедуру квартирного обліку для військових та їхніх родин, скерувавши відповідний законопроєкт до парламенту. Нововведення скасовують обов'язкову прив'язку до зареєстрованого місця проживання.

У парламенті розробили механізм підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, базові оклади яких не змінювалися впродовж кількох років попри суттєву інфляцію. Ініціатива дає змогу переглянути виплати захисникам без посилення податкового тиску чи скорочення соціальних статей.