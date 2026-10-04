Как действовать военным после получения повестки в ТЦК

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

Получение повестки в ТЦК во время прохождения военной службы не означает, что военнослужащий должен самостоятельно покинуть часть и прибыть в военкомат. Сначала необходимо выяснить причину вызова и сообщить об этом непосредственному командиру или кадровому подразделению воинской части.

Об этом со ссылкой на Сумскую областную ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Что происходит с воинским учетом после начала службы

После начала военной службы кадровое подразделение воинской части должно сообщить об этом ТЦК, чтобы военнослужащего сняли с учета. Вызов в военкомат для бойца и военнообязанного имеет разное значение.

Когда военному все же необходимо явиться в ТЦК

Есть случаи, когда закон требует личного присутствия военнослужащего в ТЦК. В частности, это касается военных, находящихся в отпуске по болезни, после ранения, контузии, травмы или увечья. Такие защитники Украины должны прибыть в ТЦК, чтобы пройти повторный медицинский осмотр.

Если состояние здоровья не позволяет приехать, военнослужащий должен как можно скорее письменно уведомить об этом руководителя ТЦК. К уведомлению необходимо приложить справку из медицинского учреждения или от врача и в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжением ТЦК.

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Что делать с обычной повесткой

Самостоятельно покидать место службы только из-за полученной повестки не следует. Сначала военнослужащий должен сообщить непосредственному командиру или кадровому подразделению воинской части и выяснить причину вызова.

Просто так отправиться в ТЦК действующий военнослужащий не может — для этого требуются разрешение и приказ его командования

Чем отличается статус военнослужащего

Общая обязанность прибывать в ТЦК по вызову касается военнообязанных и резервистов. Военнослужащий уже проходит службу, поэтому для него действуют другие правила: сначала нужно выяснить цель вызова и согласовать прибытие с командованием.

Если же вызов связан с процедурой, которую закон прямо предусматривает для военнослужащего, например повторным медицинским осмотром после лечения, требование нужно выполнить в установленном порядке.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Даниила Трясова сообщал, что отсрочку от мобилизации можно переоформить. Речь идет о случаях, когда для освобождения от призыва появилось другое основание. Правда, правовед предупреждает, что в таком случае есть риск вообще остаться без отсрочки.

Также Новини.LIVE писал, что на учет должны встать все 17-летние юноши. Призыву большинство из них подлежит, когда достигнет 25 лет. Правда, есть исключения.