Як діяти військовим після отримання повістки до ТЦК

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

Отримання повістки до ТЦК під час проходження військової служби не означає, що військовий має самостійно залишити частину та прибути до ТЦК та СП. Спершу потрібно з'ясувати причину виклику та повідомити безпосереднього командира або кадровий підрозділ військової частини.

Про це з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що відбувається з військовим обліком після початку служби

Після початку військової служби кадровий підрозділ військової частини має повідомити про це ТЦК, щоб військового зняли з обліку. Виклик до військкомату для бійця і військовозобов'язаного мають різні значення.

Коли військовому все ж потрібно прибути до ТЦК

Є випадки, коли закон вимагає особистої присутності військовослужбовця у ТЦК. Зокрема, це стосується військових, які перебувають у відпустці для лікування через хворобу, після поранення, контузії, травми чи каліцтва. Такі захисники України мають прибути до ТЦК, щоб пройти повторний медичний огляд.

Якщо стан здоров'я не дозволяє приїхати, військовий має якнайшвидше письмово повідомити керівника ТЦК. До повідомлення потрібно додати довідку від закладу охорони здоров'я або лікаря та надалі діяти, враховуючи розпорядження ТЦК.

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Що робити зі звичайною повісткою

Самостійно залишати місце служби лише через отриману повістку не треба. Спочатку військовослужбовець має повідомити безпосереднього командира або кадровий підрозділ військової частини та з'ясувати причину виклику.

Просто так піти до ТЦК діючий військовий не може — на це потрібні дозвіл і наказ його командування

Чим відрізняється статус військовослужбовця

Загальний обов'язок прибувати до ТЦК за викликом стосується військовозобов'язаних і резервістів. Військовослужбовець уже проходить службу, тому для нього діють інші правила: спочатку потрібно з'ясувати мету виклику та узгодити прибуття з командуванням.

Якщо ж виклик пов'язаний із процедурою, яку закон прямо передбачає для військовослужбовця, наприклад повторним медичним оглядом після лікування, вимогу потрібно виконати у встановленому порядку.

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