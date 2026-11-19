Мужчины прибыли в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Работникам, получившим отсрочку от мобилизации, могут приходить повестки для уточнения данных, но мужчины опасаются принудительной мобилизации. Юристы объяснили, почему вызов в ТЦК является законным, как правильно предъявить документы о броне и что делать, если военкомы пытаются отправить на медкомиссию.

Об этом сообщили юристы на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

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Имеет ли право ТЦК высылать повестку забронированным

Получение повестки даже при наличии официальной брони от предприятия является законной и распространенной практикой. Компания может оформить все документы, но сотрудники ТЦК могут не полностью обновить информацию в системе «Оберег». Также ТЦК может вызвать гражданина, если тот долгое время не обновлял информацию о своём адресе, профессии или составе семьи. Юристы не советуют игнорировать такие повестки, ведь неявка на уточнение данных гарантированно обернется административным штрафом по статье 210-1 КоАП.

Однако правоведы подчеркивают, что действующая бронь является абсолютным основанием для отсрочки, поэтому законно мобилизовать такого работника невозможно.

С чем идти в ТЦК при наличии брони для проверки данных

Чтобы визит в военкомат прошел без риска принудительной мобилизации, к нему следует тщательно подготовиться. Мужчине необходимо иметь при себе паспорт , идентификационный код (РНОКПП) и сгенерированный электронный документ из приложения "Резерв+".

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Главным доказательством вашего статуса станет заверенная работодателем копия выписки из приказа Минэкономики о бронировании или официальная справка с места работы.

Имеют ли право в ТЦК мобилизовать мужчину с бронированием

Однако нередко в военкоматах пытаются сразу направить человека на прохождение военно-врачебной комиссии. В таком случае стоит сослаться на пункт 63 постановления правительства № 560. Эта норма четко определяет, что граждан с отсрочкой не направляют на ВЛК. При попытках заставить пройти медосмотр юристы советуют вызвать полицию.

Если же сотрудники ТЦК откровенно игнорируют документы о броне, удерживают человека силой и пытаются вручить боевую повестку, то стоит помнить, что такие действия подпадают под Уголовный кодекс. Это квалифицируется как незаконное лишение свободы (статья 146 УК) и превышение служебных полномочий (статья 365 УК).

В такой критической ситуации категорически нельзя подписывать призывную повестку. Когда военкомы будут составлять акт об отказе, гражданин должен собственноручно вписать туда фразу: "Отказываюсь от получения мобилизационного распоряжения в связи с наличием действующей бронь".

Сразу после этого следует вызвать полицию, заявив об уголовном правонарушении по указанным статьям, а также позвонить на горячую линию Минобороны по номеру 1512, в Военную службу правопорядка (ВСП) и Государственное бюро расследований (ГБР).

Новини.LIVE сообщали, что бронирование и отсрочка — это не одно и то же. Например, если отсрочка привязана к личным обстоятельствам человека, таким как состояние здоровья или семейные обстоятельства, то бронь закрепляется за специалистом только на время работы в критически важной компании. Из-за этого различаются и правила их получения, и сроки действия.

Кроме того, законодательство оставляет за руководителями таких компаний право в любой момент инициировать отмену бронирования для своего сотрудника, подав соответствующую заявку через "Дію".