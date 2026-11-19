Чоловіки прибули в ТЦК. Фото: Суспільне

Заброньованим від мобілізації працівникам можуть приходити повістки на уточнення даних, але чоловіки побоюються примусової мобілізації. Юристи пояснили, чому виклик до ТЦК є законним, як правильно показати документи про бронь та що робити, якщо військкоми намагаються відправити на медкомісію.

Про це повідомили юристи на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи має право ТЦК надсилати повістку заброньованим

Отримання повістки навіть за наявності офіційного бронювання від підприємства є законною та поширеною практикою. Компанія може оформити всі папери, але працівники ТЦК можуть не повністю оновити інформацію в системі "Оберіг". Також ТЦК може викликати громадянина, якщо той довго не актуалізовував інформацію про свою адресу, професію чи склад сім'ї. Юристи не радять ігнорувати такі повістки, адже неявка на уточнення даних гарантовано обернеться адміністративним штрафом за статтею 210-1 КУпАП.

Але правознавці наголошують, що чинна бронь є абсолютною підставою для відстрочки, тому законно мобілізувати такого працівника неможливо.

З чим йти в ТЦК з наявним бронюванням для повірки даних

Щоб візит до військкомату пройшов без ризику примусової мобілізації, до нього слід ретельно підготуватися. Чоловіку необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та згенерований електронний документ із застосунку "Резерв+".

Читайте також:

Головним доказом вашого статусу стане засвідчена роботодавцем копія витягу з наказу Мінекономіки про бронювання або офіційна довідка з місця роботи.

Чи мають право в ТЦК мобілізувати чоловіка з бронюванням

Проте, нерідко у військкоматах намагаються одразу направити людину на проходження військово-лікарської комісії. У такому разі варто посилатися на пункт 63 урядової постанови № 560. Ця норма чітко визначає, що громадян із відстрочкою не направляють на ВЛК. За спроби змусити пройти медогляд юристи радять викликати поліцію.

Якщо ж працівники ТЦК відверто ігнорують документи про бронь, утримують людину силою та намагаються вручити бойову повістку, то варто пам'ятати, що такі дії підпадають під Кримінальний кодекс. Це кваліфікується як незаконне позбавлення волі (стаття 146 ККУ) та перевищення службових повноважень (стаття 365 ККУ).

У такій критичній ситуації категорично не можна підписувати бойову повістку. Коли військкоми складатимуть акт про відмову, громадянин має власноруч вписати туди фразу: "Відмовляюсь від отримання мобілізаційного розпорядження у зв'язку з наявністю чинного бронювання".

Одразу після цього слід викликати поліцію, заявивши про кримінальне правопорушення за вказаними статтями, а також телефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 1512, до Військової служби правопорядку (ВСП) та Державного бюро розслідувань (ДБР).

Новини.LIVE повідомляли, що бронювання та відстрочка не є одним і тим самим. До прикладу, якщо відстрочка прив'язана до особистих підстав людини на кшталт стану здоров'я чи сімейних обставин, то бронь закріплюється за фахівцем лише на час роботи в критично важливій компанії. Через це різняться і правила їх отримання, і строки дії.

Окрім того, законодавство залишає за керівниками таких компаній право в будь-який момент ініціювати скасування бронювання для свого співробітника, подавши відповідну заявку через "Дію".