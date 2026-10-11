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Главная Мобилизация Взятка за оказание влияния на ВВК: сотрудника СБУ будут судить

Взятка за оказание влияния на ВВК: сотрудника СБУ будут судить

Ua ru
11 октября 2026 03:32
Сотрудника СБУ будут судить за взяточничество
Правоохранитель возле багажника с деньгами, которые подозреваемый получил от знакомой. Фото: ГБР

В Тернопольской области будут судить подполковника Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину обвиняют во взяточничестве. За деньги он обещал военнослужащему помощь: получение необходимого заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) и перевод на службу в тыл.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант, узнав, что отец его знакомой служит в боевой части и пытается пройти ВВК по состоянию здоровья, предложил женщине "помощь".

"Заверил, что может повлиять на членов комиссии, ускорить прохождение комиссии, а впоследствии помочь с переводом мужчины в тыловое подразделение или в один из ТЦК в Тернопольской области", — говорится в сообщении ГБР.

"Услуги" сначала стоили пять тысяч долларов, но впоследствии подорожали, так как дельц заявил, что чиновникам ВВК, от которых будет зависеть решение о пригодности, нужны снаряжение и аптечки.

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Сотрудник СБУ со знакомой. Фото: ГБР

Нарушителя разоблачили в мае текущего года. Его поймали с поличным: во время получения 22 тысяч гривен.

Какое наказание грозит подполковнику СБУ

Дело квалифицировали как получение взятки за влияние на решения чиновников ( ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Волынской области десять раз препятствовал работе групп оповещения. В Viber-сообществе он публиковал сообщения о том, где находятся сотрудники ТЦК, сколько их и куда едет их транспорт. Суд назначил нарушителю испытательный срок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что житель Днепра организовал побег в Молдову мужчине призывного возраста. Чтобы добраться до соседней страны, беглец должен был переплыть реку, но завершить операцию не удалось. Дельца задержали и поместили под стражу.

суд взятка мобилизация сбу ВВК военная служба
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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