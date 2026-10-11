Працівника СБУ судитимуть за хабарництво

Правоохоронець біля багажника із грошима, які отримав від знайомої підозрюваний. Фото: ДБР

У Тернопільській області судитимуть підполковника Служби безпеки України (СБУ). Чоловіка обвинувачують в хабарництві. За гроші він обіцяв військовому допомогу: потрібний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) та переведення на службу в тилу.

Про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурант, дізнавшись, що батько його знайомої служить у бойовій частині та намагається пройти ВЛК за станом здоров'я, запропонував жінці "допомогу".

"Запевнив, що може вплинути на членів комісії, пришвидшити її прохождення, а згодом допомогти з переведенням чоловіка до тилового підрозділу або одного із ТЦК на Тернопільщині", — йдеться в повідомленні ДБР.

"Послуги" спочатку коштували п'ять тисяч доларів, але згодом подорожчали, бо ділок заявив, що посадовцям ВЛК, від яких залежатиме рішення про придатність, потрібні спорядження та аптечки.

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Працівник СБУ зі знайомою. Фото: ДБР

Порушника викрили у травні поточного року. Він спіймався на гарячому: під час отримання 22 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує підполковнику СБУ

Справу кваліфікували як одержання хабаря за вплив на рішення посадовців (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, — Ред.). Чоловіку загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Волинської області десять разів перешкоджав роботі груп оповіщення. У Viber-спільноті він публікував повідомлення про те, де перебувають працівники ТЦК, скільки їх та куди їде їхній транспорт. Суд призначив порушнику іспитовий строк.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що житель Дніпра організував утечу до Молдови чоловіку призовного віку. Щоб дістатися сусідньої країни втікач мав переплисти ріку, але завершити оборудку не вдалося. Ділка затримали та взяли під варту.