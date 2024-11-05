Студенты будут проходить базовую всеобщую военную подготовку с третьего курса

Студенты на стрельбах в тире. Иллюстративное фото: Апостроф

Начиная с 2025-2026 учебного года, для студентов третьекурсников в ВУЗах будет введена базовая общая военная подготовка. Они будуть учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Что известно

По словам Винницкого, речь идет не о первокурсниках, а именно о третьем курсе. Он пояснил, что обычно на первом курсе очень молодые парни, которые еще несовершеннолетние, чего не сказать о курсах выше.

"Очевидно, речь идет не о первокурсниках, потому что первокурсники преимущественно у нас семнадцатилетние. Наиболее вероятно, что это будет 3-й курс, потому что это уже 19-20 лет, это совершеннолетние парни", — сказал заместитель министра.

Также он добавил, что студентам не будет угрожать мобилизация. Суть заключается в получении знаний.

"Мобилизационный возраст остается 25. Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, знать где проходит собрание в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти все вещи заложены в базовой общей военной подготовке", — уточнил он.

Михаил Винницкий сообщил, что в соответствии с новыми законодательными изменениями базовую общую военную подготовку для студентов высшего образования планируется ввести с 2025 года, и необходимые средства уже заложены в государственный бюджет. Эта инициатива является продолжением реформы предмета "Защита Украины" для старшеклассников. В настоящее время уже разрабатывают систему, готовят полигоны, а с января начнется подготовка инструкторов.

Также он добавил, что в 2025 году в Министерстве образования и науки будет разработан проект подготовки офицеров запаса.

Напомним, что в Украине идет военное положение и всеобщая мобилизация, но ряд военнообязанных имеет право на отсрочку. Это касается и студентов, однако наличие студенческого билета не является гарантией невручения повестки. В случае встречи с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки у студента должны быть определенные документы .

Также мы писали, что в Украине в 2024 году мобилизация студентов регулируется законом №10449, предоставляющим отсрочку для большинства из этой категории граждан. Однако некоторые соискатели образования могут получить повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК).