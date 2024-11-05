Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка arrow

З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка

5 листопада 2024 01:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Студенти проходитимуть базову загальну військову підготовку з третього курсу
Студенти на стрільбах у тирі. Ілюстративне фото: Апостроф
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Починаючи із 2025-2026 навчального року, для студентів третьокурсників у ВУЗах буде запроваджено базову загальну військову підготовку. Вони будуть вчитися поводитися зі зброєю, захищатися та надавати медичну допомогу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Читайте також:

Що відомо

За словами Винницького, мова йде не про першокурсників, а саме про третій курс. Він пояснив, що зазвичай на першому курсі дуже молоді хлопці, які ще неповнолітні, чого не сказати про курси вище.

"Очевидно, йдеться не про першокурсників, бо першокурсники переважно в нас сімнадцятирічні. Найбільш імовірно, що це буде 3-й курс, бо це вже 19-20 років, це повнолітні хлопці", — сказав заступник міністра.

Також він додав, що студентом не буде загрожувати мобілізація. Суть полягає у набутті знань.

"Мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, знати де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу. Ці всі речі є закладені в базовій загальній військовій підготовці", — уточнив він.

Михайло Винницький повідомив, що відповідно до нових законодавчих змін базову загальну військову підготовку для студентів закладів вищої освіти планується запровадити з 2025 року, і необхідні кошти вже закладено в державний бюджет. Ця ініціатива є продовженням реформи предмета "Захист України" для старшокласників. Наразі розробляють систему, готують полігони, а з січня розпочнеться підготовка інструкторів.

Також він додав, що у 2025 році в Міністерстві освіти і науки буде розроблено проєкт для підготовки офіцерів запасу.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, проте низка військовозобов’язаних має право на відстрочку. Стосується це й студентів, однак наявність студентського квитка не є гарантією невручення повістки. На випадок зустрічі із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в студента мають бути певні документи

Також ми писали, що в Україні у 2024 році мобілізація студентів регулюється законом №10449, який надає відстрочку для більшості з цієї категорії громадян. Проте деякі здобувачі освіти все ж можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК).

підготовка мобілізація студенти війна в Україні зброя військова підготовка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:46 З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка

01:32 Продавав трофейну зброю для допомоги ЗСУ — як покарав суд

00:30 Які документи мають бути при собі у військового

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

01:46 З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка

01:32 Продавав трофейну зброю для допомоги ЗСУ — як покарав суд

00:30 Які документи мають бути при собі у військового

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі