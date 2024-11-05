Студенти проходитимуть базову загальну військову підготовку з третього курсу

Студенти на стрільбах у тирі. Ілюстративне фото: Апостроф

Починаючи із 2025-2026 навчального року, для студентів третьокурсників у ВУЗах буде запроваджено базову загальну військову підготовку. Вони будуть вчитися поводитися зі зброєю, захищатися та надавати медичну допомогу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Що відомо

За словами Винницького, мова йде не про першокурсників, а саме про третій курс. Він пояснив, що зазвичай на першому курсі дуже молоді хлопці, які ще неповнолітні, чого не сказати про курси вище.

"Очевидно, йдеться не про першокурсників, бо першокурсники переважно в нас сімнадцятирічні. Найбільш імовірно, що це буде 3-й курс, бо це вже 19-20 років, це повнолітні хлопці", — сказав заступник міністра.

Також він додав, що студентом не буде загрожувати мобілізація. Суть полягає у набутті знань.

"Мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, знати де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу. Ці всі речі є закладені в базовій загальній військовій підготовці", — уточнив він.

Михайло Винницький повідомив, що відповідно до нових законодавчих змін базову загальну військову підготовку для студентів закладів вищої освіти планується запровадити з 2025 року, і необхідні кошти вже закладено в державний бюджет. Ця ініціатива є продовженням реформи предмета "Захист України" для старшокласників. Наразі розробляють систему, готують полігони, а з січня розпочнеться підготовка інструкторів.

Також він додав, що у 2025 році в Міністерстві освіти і науки буде розроблено проєкт для підготовки офіцерів запасу.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, проте низка військовозобов’язаних має право на відстрочку. Стосується це й студентів, однак наявність студентського квитка не є гарантією невручення повістки. На випадок зустрічі із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в студента мають бути певні документи.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році мобілізація студентів регулюється законом №10449, який надає відстрочку для більшості з цієї категорії громадян. Проте деякі здобувачі освіти все ж можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК).