В ВСУ не мобилизуют людей с ожирением, проблемами эндокринной системы и другими болезнями сердца

Человек с лишним весом и диетолог. Иллюстративное фото: pixels.com

Во время общей мобилизации существует много факторов, по которым мужчин не забирают в ВСУ. Одними из них является нарушение обмена веществ, что привело к ожирению. Так же не мобилизуют с болезнями сердца и проблемами с эндокринной системой.

С важными особенностями законодательства в этих аспектах разбиралось издание Telegraf.

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Согласно статье 23 мобилизации не подлежат мужчины с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. В список входят люди, имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от мобилизации.

Также среди болезней, избавляющих военнообязанных от службы, указаны: болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета,

нарушение других эндокринных желез.

В службу в армии не допускаются или получают отсрочку люди, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не берут на фронт тяжелые заболевания артерий, вен и лимфатических узлов.

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