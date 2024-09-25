В ВСУ не мобилизуют людей с ожирением, проблемами эндокринной системы и другими болезнями сердца

С ожирением в ВСУ не берут, но есть особенности — что говорит законодательство
Во время общей мобилизации существует много факторов, по которым мужчин не забирают в ВСУ. Одними из них является нарушение обмена веществ, что привело к ожирению. Так же не мобилизуют с болезнями сердца и проблемами с эндокринной системой.
С важными особенностями законодательства в этих аспектах разбиралось издание Telegraf.
С каким типом ожирения не мобилизуют в ВСУ
Согласно статье 23 мобилизации не подлежат мужчины с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. В список входят люди, имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от мобилизации.
Также среди болезней, избавляющих военнообязанных от службы, указаны: болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета,
нарушение других эндокринных желез.
В службу в армии не допускаются или получают отсрочку люди, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не берут на фронт тяжелые заболевания артерий, вен и лимфатических узлов.
Напомним, мы писали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.
Также мы информировали, кто будет утверждать предприятия по экономическому бронированию.
Читайте Новини.LIVE!