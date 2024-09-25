До ЗСУ не мобілізують людей з ожирінням, проблемами ендокринної системи та іншими хворобами серця

Чоловік із зайвою вагою та дієтолог. Ілюстративне фото: pixels.com

Під час загальної мобілізації є багато чинників, за якими чоловіків не забирають до ЗСУ. Одними з них є порушення обміну речовин, що призвело до ожиріння. Тако ж не мобілізують із хворобами серця та проблемами з ендокринною системою.

З важливими особливостями законодавства в цих аспектах розбиралось видання Telegraf.

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Згідно зі статтею 23 мобілізації не підлягають чоловіки з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин. До переліку входять люди, які мають будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від мобілізації.

Також серед хвороб, які позбавляють військовозобов'язаних від служби, зазначені: хвороби щитоподібної залози, всі типи цукрового діабету,

порушення інших ендокринних залоз.

До служби в армії не допускаються або отримують відстрочку люди, що перенесли інсульт або інфаркт. Також не беруть на фронт з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів.

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