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З ожирінням до ЗСУ не мобілізують, але тут є особливості — що каже законодавство

25 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
До ЗСУ не мобілізують людей з ожирінням, проблемами ендокринної системи та іншими хворобами серця
Чоловік із зайвою вагою та дієтолог. Ілюстративне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час загальної мобілізації є багато чинників, за якими чоловіків не забирають до ЗСУ. Одними з них є порушення обміну речовин, що призвело до ожиріння. Тако ж не мобілізують із хворобами серця та проблемами з ендокринною системою.

З важливими особливостями законодавства в цих аспектах розбиралось видання Telegraf.

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Згідно зі статтею 23 мобілізації не підлягають чоловіки з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин. До переліку входять люди, які мають будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від мобілізації.

Також серед хвороб, які позбавляють військовозобов'язаних від служби, зазначені: хвороби щитоподібної залози, всі типи цукрового діабету, 
порушення інших ендокринних залоз.

До служби в армії не допускаються або отримують відстрочку люди, що перенесли інсульт або інфаркт. Також не беруть на фронт з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів.

Нагадаємо, ми писали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання.

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