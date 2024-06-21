Работа в бригаде "Азов" — рекрутинг пилотов FPV-дрона в Силы обороны

С поля на войну — "Азову" нужны специалисты, умеющие пилотировать FPV-дроном
Легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины приглашает на работу пилотов FPV-дрона. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают 25 000-125 000 гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 18 июня.
Рекрутинг пилотов FPV-дрона в "Азов"
Азовцы ищут пилотов FPV-дрона в батальоны и другие подразделения, в обязанности которых будет входить пилотирование, настройка, а также сборка и ремонт FPV-дронов.
Среди основных требований к кандидату на должность следующие:
- уверенное пилотирование FPV-дронов;
- знание программного обеспечения BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";
- опыт работы с паяльником будет преимуществом;
- опыт военной службы будет преимуществом.
В то же время "Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальная мобилизация или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военных;
- зарплата от 25 до 125 тысяч гривен;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Работа в бригаде "Азов"
Напомним, что "Азов" ищет механика-водителя медицинского пункта, имеющего водительское удостоверение категории B или C, не менее трех лет опыта вождения и опыта управления гусеничной техникой. Обещают зарплату до 120 тысяч гривен.
Также мы писали, что бригада усиливает подразделение РЭС и приглашает на службу специалиста с высшим техническим образованием (радиотехника, связь) на должность оператора РЭС. Денежное довольствие — до 125 000 гривен.
Добавим, что азовцы приглашают в инженерно-саперную роту и другие подразделения саперов, которые имеют хорошую физическую форму, опыт прохождения военной службы, инженерно-техническое образование, а также знают минно-взрывную сферу. Оплата труда до 125 тысяч гривен.
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