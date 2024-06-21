Робота в бригаді "Азов" — рекрутинг пілотів FPV-дрона до Сил оборони

Боєць бригади "Азов" пілотує FPV-дроном. Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України запрошує на роботу пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють 25 000-125 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.

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Рекрутинг пілотів FPV-дрона до "Азову"

Азовці шукають пілотів FPV-дрона у батальйони та інші підрозділи, до обов'язків яких входитиме пілотування, налаштування, а також збірка й ремонт FPV-дронів.

Серед основних вимог до кандидата на посаду такі:

впевнене пілотування FPV-дронів;

знання програмного забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";

досвід роботи з паяльником буде перевагою;

досвід військової служби буде перевагою.

Військовослужбовець пілотує FPV-дроном. Фото: Дмитро Ларін / УП

Водночас "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційна мобілізація або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військових;

зарплата від 25 до 125 тисяч гривень;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Робота в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" шукає механіка-водія медичного пункту, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничною технікою. Обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.

Також ми писали, що бригада посилює підрозділ РЕБ і запрошує на службу спеціаліста з вищою технічною освітою (радіотехніка, зв’язок) на посаду оператора РЕБ. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень.

Додамо, що азовці запрошують в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів, які мають хорошу фізичну форму, досвід проходження військової служби, інженерно-технічну освіту, а також знають мінно-вибухову сферу. Оплата праці до 125 тисяч гривень.