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З поля на війну — "Азову" потрібні фахівці, які вміють пілотувати FPV-дроном

21 червня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота в бригаді "Азов" — рекрутинг пілотів FPV-дрона до Сил оборони
Боєць бригади "Азов" пілотує FPV-дроном. Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України запрошує на роботу пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють 25 000-125 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.

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Вакансія пілота FPV-дрона до бригади "Азов" на Work.ua. Фото: скриншот

Рекрутинг пілотів FPV-дрона до "Азову"

Азовці шукають пілотів FPV-дрона у батальйони та інші підрозділи, до обов'язків яких входитиме пілотування, налаштування, а також збірка й ремонт FPV-дронів.

Серед основних вимог до кандидата на посаду такі:

  • впевнене пілотування FPV-дронів;
  • знання програмного забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";
  • досвід роботи з паяльником буде перевагою;
  • досвід військової служби буде перевагою.
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Військовослужбовець пілотує FPV-дроном. Фото: Дмитро Ларін / УП

Водночас "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військових;
  • зарплата від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Робота в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" шукає механіка-водія медичного пункту, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничною технікою. Обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.

Також ми писали, що бригада посилює підрозділ РЕБ і запрошує на службу спеціаліста з вищою технічною освітою (радіотехніка, зв’язок) на посаду оператора РЕБ. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень. 

Додамо, що азовці запрошують в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів, які мають хорошу фізичну форму, досвід проходження військової служби, інженерно-технічну освіту, а також знають мінно-вибухову сферу.  Оплата праці до 125 тисяч гривень.

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