Робота в бригаді "Азов" — рекрутинг пілотів FPV-дрона до Сил оборони

З поля на війну — "Азову" потрібні фахівці, які вміють пілотувати FPV-дроном
Легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України запрошує на роботу пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють 25 000-125 000 гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.
Рекрутинг пілотів FPV-дрона до "Азову"
Азовці шукають пілотів FPV-дрона у батальйони та інші підрозділи, до обов'язків яких входитиме пілотування, налаштування, а також збірка й ремонт FPV-дронів.
Серед основних вимог до кандидата на посаду такі:
- впевнене пілотування FPV-дронів;
- знання програмного забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";
- досвід роботи з паяльником буде перевагою;
- досвід військової служби буде перевагою.
Водночас "Азов" пропонує такі умови роботи:
- офіційна мобілізація або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військових;
- зарплата від 25 до 125 тисяч гривень;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Робота в бригаді "Азов"
Нагадаємо, що "Азов" шукає механіка-водія медичного пункту, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничною технікою. Обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.
Також ми писали, що бригада посилює підрозділ РЕБ і запрошує на службу спеціаліста з вищою технічною освітою (радіотехніка, зв’язок) на посаду оператора РЕБ. Грошове забезпечення — до 125 000 гривень.
Додамо, що азовці запрошують в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів, які мають хорошу фізичну форму, досвід проходження військової служби, інженерно-технічну освіту, а також знають мінно-вибухову сферу. Оплата праці до 125 тисяч гривень.
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