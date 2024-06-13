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За 72% — какая категория украинцев больше всего выступает за мобилизацию

13 июня 2024 03:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кто из украинцев больше всего поддерживает мобилизацию — результаты опроса
Мобилизация военнообязанных украинцев. Фото: Александр Прилепа / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Более половины украинцев — 58% — поддерживают проведение дальнейшей мобилизации, которая, по их мнению, должна быть справедливой и хорошо организованной. Больше всего за продление военного призыва военнообязанных мужчин выступают люди пенсионного возраста старше 60 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace), опубликованные во вторник, 11 июня.

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Так, несмотря на то, что продолжение мобилизации часто изображают политически рискованным решением, 58% украинцев выступают за проведение призыва. 72% тех, кто поддерживает мобилизацию, в возрасте от 60 лет, тогда как младшие, до 45 лет, больше озабочены из-за высокой вероятности быть призванными на службу.

Кроме того, по результатам исследования, война оказывает значительное влияние на жизнь молодых украинцев. Речь идет о перспективах работы, решении о создании семьи и пребывании в Украине.

Опрос – сколько украинцев выступают за мобилизацию
Возраст украинцев, более и менее поддерживающих мобилизацию. Фото: скриншот

Также авторы исследования обнаружили, что украинцы отдают себе отчет в нехватке специалистов в армии и признают необходимость мобилизации для ее решения. Однако большинство разочарованы тем, что из закона о мобилизации убрали вопросы демобилизации, а также обеспокоены коррупционными скандалами, подорвавшими доверие к процессу призыва.

Но, несмотря на это, украинцы остаются преданными военному делу, выступают против капитуляции и имеют высокие ожидания победы. Подавляющее большинство респондентов исключает возможность победы России. 73% опрошенных верят в освобождение всех территорий Украины, 56% — ожидают возвращения территорий в течение года, и 59% — считают, что война закончится через два года.

Сколько украинцев верит в победу Украины над Россией
Взгляды украинцев на победу. Фото: скриншот

Напомним, в Минэкономики назвали мобилизацию одной из основных причин нехватки работников. Также основаниями нехватки рук есть миграционные процессы и неконкурентная зарплата.

Кроме того, согласно результатам опроса, украинцы убеждены, что власть следует критиковать даже во время войны, однако здесь их взгляды разбежались. Ведь некоторые выступают за конструктивную критику, а другие поддерживают полную критику. Известно, как обе стороны оправдывают свою позицию.

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