Хто з українців найбільше підтримує мобілізацію — результати опитування

Мобілізація військовозобов'язаних українців. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН

Понад половина українців — 58% — підтримують проведення подальшої мобілізації, яка, на їхню думку, має бути справедливою і гарно організованою. Найбільше за продовження військового призову військовозобов'язаних чоловіків виступають люди пенсійного віку, яким понад 60 років.

Про це свідчать результати дослідження Фонду Карнеґі за міжнародний мир (Carnegie Endowment for International Peace), оприлюднені у вівторок, 11 червня.

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Так, попри те, що продовження мобілізації часто змальовують політично ризикованим рішенням, 58% українців виступають за проведення призову. Натомість 72% тих, хто підтримує мобілізацію, віком від 60 років, тоді як молодші, до 45 років, більше стурбовані через високу ймовірність бути призваними на службу.

Крім того, за результатами дослідження, війна значно впливає на життя молодих українців. Йдеться про перспективи роботи, рішення про створення сім'ї та перебування в Україні.

Вік українців, які більш і менш підтримують мобілізацію. Фото: скриншот

Також автори дослідження виявили, що українці усвідомлюють брак спеціалістів у війську та визнають потребу мобілізації для його вирішення. Проте більшість розчаровані тим, що з закону про мобілізацію прибрали питання демобілізації, а також стурбовані корупційними скандалами, які підірвали довіру до процесу призову.

Та попри це, українці залишаються відданими військовій справі, виступають проти капітуляції та мають високі очікування на перемогу. Переважна більшість респондентів відкидає можливість перемоги Росії. 73% опитаних вірять у звільнення всіх територій України, 56% — очікують повернення територій упродовж року, і 59% — вважають, що війна закінчиться за два роки.

Погляди українців на перемогу. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Мінекономіки назвали мобілізацію однією з основних причин браку працівників. Також підставами нестачі рук є міграційні процеси та неконкурентна зарплата.

Крім того, згідно з результатами опитування, українці переконані, що владу треба критикувати навіть під час війни, однак тут їхні погляди розбіглися. Адже хтось виступає за конструктивну критику, а інші підтримують повну критику. Відомо, як обидві сторони виправдовують свою позицію.