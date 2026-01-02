Путин усиливает принудительную мобилизацию резервистов из-за безумных потерь — деньги уже не спасают

Российские оккупанты собираются на фронт. Иллюстративное фото: росСМИ

Восемьдесят три солдата в среднем теряет РФ за каждый захваченный километр украинской земли. Поток добровольцев, которые шли воевать за деньги, стремительно мелеет, поэтому Москва меняет тактику и переходит к принуждению.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Арифметика мясорубки

Аналитики констатируют — Кремль в ловушке. Потери непропорционально большие, а успехи — мизерные. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский привел конкретные цифры. В 2025 году Россия выполнила план набора и загнала в войско 406 тысяч человек. Но потеряла за это же время еще больше — минимум 410 тысяч.

Армия оккупантов стачивается быстрее, чем восстанавливается. Финансовые стимулы больше не работают так эффективно. В российской глубинке заканчиваются желающие менять жизнь на выплаты, поэтому власти РФ закручивают гайки.

Резервисты и "соцконтракт"

30 декабря Владимир Путин подписал указ о развертывании резервистов. Официальная версия — "для охраны критических объектов" с начала 2026 года. Реальная цель, по мнению экспертов ISW, — подготовка пушечного мяса для фронта в Украине.

Это рискованный шаг, ведь он нарушает негласный "социальный контракт" между диктатором и населением, но выбора у Москвы нет.

Конвейер будет работать круглосуточно

Еще одна новация — переход на круглогодичный цикл призыва. Ранее военкоматы в РФ работали аврально: весной и осенью. Теперь административная машина по набору людей будет работать нон-стоп.

Это развязывает руки генералам. Новая система позволит оперативно затыкать дыры в обороне или наступлении в любой момент года, не дожидаясь официального старта призывной кампании. В 2026 году Россия планирует прогнать через эту систему более 260 тысяч срочников, отмечает ISW.

Ранее о подкупе мужчин в РФ или их принуждении сообщал и волонтер Тарас Чмут. Он заявил, что Москва нашла эффективный способ пополнять армию.

Напомним, о враждебном настрое Кремля недавно высказался и премьер-министр Бельгии. Он заявил, что Путин готов и дальше посылать россиян на смерть.