Головна Мобілізація За один кілометр РФ кладе 83 бійці — як Путін посилює мобілізацію

За один кілометр РФ кладе 83 бійці — як Путін посилює мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 04:30
Путін посилює примусову мобілізацію резервістів через шалені втрати — гроші вже не рятують
Російські окупанти збираються на фронт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вісімдесят три солдати в середньому втрачає РФ за кожен захоплений кілометр української землі. Потік добровольців, які йшли воювати за гроші, стрімко міліє, тому Москва змінює тактику і переходить до примусу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Арифметика м’ясорубки

Аналітики констатують — Кремль у пастці. Втрати непропорційно великі, а успіхи — мізерні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський навів конкретні цифри. У 2025 році Росія виконала план набору і загнала у військо 406 тисяч людей. Але втратила за цей же час ще більше — мінімум 410 тисяч.

Армія окупантів сточується швидше, ніж відновлюється. Фінансові стимули більше не працюють так ефективно. У російській глибинці закінчуються охочі міняти життя на виплати, тому влада РФ закручує гайки.

Резервісти й "соцконтракт"

30 грудня Володимир Путін підписав указ про розгортання резервістів. Офіційна версія — "для охорони критичних об'єктів" з початку 2026 року. Реальна мета, на думку експертів ISW, — підготовка гарматного м'яса для фронту в Україні.

Це ризикований крок, адже він порушує негласний "соціальний контракт" між диктатором і населенням, але вибору у Москви немає.

Конвеєр працюватиме цілодобово

Ще одна новація — перехід на цілорічний цикл призову. Раніше військкомати у РФ працювали аврально: навесні та восени. Тепер адміністративна машина з набору людей працюватиме нон-стоп.

Це розв'язує руки генералам. Нова система дозволить оперативно затикати дірки в обороні чи наступі будь-якої миті року, не чекаючи офіційного старту призовної кампанії. У 2026 році Росія планує прогнати через цю систему понад 260 тисяч строковиків, зазначає ISW.

Раніше про підкуп чоловіків у РФ чи їхній примус повідомляв і волонтер Тарас Чмут. Він заявив, що Москва знайшла ефективний спосіб поповнювати армію.

Нагадаємо, про ворожу налаштованість Кремля нещодавно висловився й прем'єр-міністри Бельгії. Він заявив, що Путін готовий і далі посилати росіян на смерть.

росія володимир путін Мобілізація в росії війна в Україні втрати окупантів армія РФ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
