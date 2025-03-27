Скольким украинцам заблокировали счета за уклонение от мобилизации

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине заблокировали банковские счета 26 тысяч граждан. Это произошло из-за нарушения правил мобилизации.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины в комментарии "РБК-Украина".

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Банковские счета могут быть заблокированы по решению суда, если военнообязанный не платит штрафы за уклонение от мобилизации.

"За нарушение мобилизации пока заблокированы счета 26 тысяч человек", — ответили в пресс-службе Министерства юстиции.

Там добавили, что обновленные цифры по количеству блокировок счетов появятся после 1 апреля.

Напомним, в Кропивницком судили военнослужащего, который пытался получить фиктивную справку из ВВК.

А в Черкасской области судили мужчину, который решил не идти в ТЦК после получения повестки, потому что так ему посоветовали коллеги на работе.