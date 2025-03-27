Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян. Це сталося через порушення правил мобілізації.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України в коментарі "РБК-Україна".

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Банківські рахунки можуть бути заблоковані за рішенням суду, якщо військовозобов’язаний не сплачує штрафи за ухилення від мобілізації.

"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", — відповіли у пресслужбі Міністерства юстиції.

Там додали, що оновлені цифри по кількості блокувань рахунків з'являться після 1 квітня.

Нагадаємо, у Кропивницькому судили військовослужбовця, який намагався отримати фіктивну довідку з ВЛК.

А в Черкаській області судили чоловіка, який вирішив не йти до ТЦК після отримання повістки, бо так йому порадили колеги на роботі.